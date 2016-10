Zet je best wel of geen foto op je cv?

Caroline Stevens

Natuurlijk wil je als sollicitant dat jouw cv en motivatiebrief tot in de puntjes in orde zijn. Veel werkzoekenden tobben dan ook over de vraag of ze wel of niet een foto op hun cv moeten zetten. En zijn pro's en contra's...

Een eerste indruk Veel mensen geloven dat het hun kansen verhoogt als ze hun gezicht kunnen laten zien aan een potentiële werkgever. Ze denken dat een foto een eerste goede indruk kan geven waardoor ze sneller zullen worden uitgenodigd voor een jobgesprek. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn.



Een Israëlische studie*(2012) heeft uitgewezen dat aantrekkelijke vrouwen beter géén foto bij hun cv plaatsten. Het verschil tussen een uitnodiging of geen uitnodiging met of zonder foto was bijna 40%. Dit zou te maken hebben met jaloezie van (vrouwelijke) rekruteerders.



Voor mannen bleek het juist omgekeerd. Aantrekkelijke mannen hadden meer kans uitgenodigd te worden op een jobgesprek. Maar mannen die als minder aantrekkelijk werden beschouwd door de rekruteerders, hadden juist meer succes wanneer ze geen foto met hun cv meestuurden.





Vaardigheden en ervaring Tenzij je solliciteert voor een job als model of in de entertainment sector, is het in de meeste gevallen géén goed idee om een foto op je cv te zetten. HR-verantwoordelijken willen in de eerste plaats focussen op je opleiding, vaardigheden, ervaring en voor hen maakt het op dat moment helemaal niet uit hoe je eruit ziet.



Een foto op je cv vertelt niets over je skills of je toegevoegde waarde voor het bedrijf. Anderzijds geven veel rekruteerders vandaag toe dat ze de sociale media (Facebook, LinkedIn, Twitter) raadplegen om meer te weten te komen over sollicitanten. Dus als ze willen, vinden ze jouw foto toch.



Wil je hen een stapje voor zijn, zorg er dan voor dat ze een professionele foto te zien krijgen. Zet bijvoorbeeld een link naar je LinkedIn-profiel, waar een profielfoto heel gewoon is.