Loonkloof in België (iets) minder hoog dan Europees gemiddelde

29/09/16

Mannen en vrouwen worden gelukkig steeds gelijker in onze maatschappij, maar op het gebied van de arbeidsmarkt is er nog wel wat winst te halen. Vrouwen doen het beter op school dan mannen: 2 op de 3 universitair afgestudeerden in de EU is vrouw. Toch vertaalt zich dat niet in hogere functies en gelijke beloning.

Hoewel we het ten opzichte van onze buurlanden goed doen, blijft er ook in ons land een loonkloof bestaan. Per uur verdienen vrouwen nog altijd gemiddeld 10% minder dan mannen. Hoe komt dat eigenlijk? En wat kunnen we eraan doen?



Bij ons is de loonkloof 10%, tegenover een Europees gemiddelde van 16%. Deze percentages zijn gebaseerd op het uurloon. Kijken we naar het jaarloon, dan wordt ook het verschil tussen deeltijds en voltijds werken meegenomen. In dat geval stijgt de loonkloof tot 22%, ongeveer gelijk aan het gemiddelde in Europa.





Oorzaken van de loonkloof De loonkloof bestaat dankzij een ingewikkeld samenspel van onderling afhankelijke factoren. Ongeveer de helft van de loonkloof kan verklaard worden. Volgens Ilse de Vooght, beleidsmedewerker bij Femma, bestaat de andere helft uit discriminatie. "Deels is dat pure discriminatie, want dat bestaat nog. Deels is het ook onbewust, op basis van stereotypen, dat vrouwen minder verdienen voor hetzelfde werk. Een universitair diploma bijvoorbeeld levert minder loonvoordeel op voor vrouwen."





Het deel dat wel verklaard kan worden heeft te maken met de volgende factoren: Beroep en sector

Een deel van de loonkloof is er omdat vrouwen vaker in minder gewaardeerde en minder goed betaalde sectoren en beroepen werken dan mannen, zoals de zorg. Andersom geldt dat ook: mannen werken vaker in hooggewaardeerde en -betaalde banen, zoals bij banken en verzekeraars en in de chemie.



Gezinssamenstelling

Kinderen en burgerlijke staat hebben ook invloed op de loonkloof. Bij alleenstaanden is de loonkloof zo'n 6%, bij alleenstaanden met kinderen stijgt hij naar bijna 9%, bij stellen zonder kinderen is het al 14% en bij koppels met kinderen bijna 17%.



Dat heeft te maken met de ongelijke verdeling van de huishoudelijke taken: zo'n 80% van de vrouwen is hoofdverantwoordelijke voor het huishouden. Door deze taakverdeling kiezen vrouwen eerder voor deeltijdwerk en loopbaanonderbreking.



Deeltijdwerk en loopbaanonderbreking

Vrouwen werken vaker deeltijds (40% van de werkende vrouwen tegenover 10% van de mannen) en verdienen daardoor ook minder. En dat is niet het enige nadeel. Deeltijdse banen betalen gemiddeld ook slechter dan voltijdse banen, omdat voltijds werkenden meer kans hebben op promoties en hogere functies. Daarnaast heeft deeltijdwerk een negatieve impact op de loonopbouw door de jaren heen: minder loonsverhoging dan voltijdse collega's en minder extralegale voordelen, zoals aanvullend pensioen, opleidingsmogelijkheden en vergoeding voor woon-werkverkeer.



Ook loopbaanonderbreking heeft een negatieve impact op het loon: na herintrede verdien je gemiddeld 13,5% minder.



Glazen plafond

Tot slot werken er veel minder vrouwen dan mannen in hogere functies. Meer dan 40% van de mannen heeft promotie gemaakt, tegenover 30% van de vrouwen. Tegelijkertijd blijkt dat slechts 5% meer mannen dan vrouwen promotie wil maken. Het is dus niet zo dat vrouwen niet wíllen. Dat vrouwen minder makkelijk doorgroeien lijkt voornamelijk te wijten aan discriminatie.





Waarom doen wij het beter dan de noorderburen? Hildegard Van Hove, coördinator genderstatistieken bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen schetst drie redenen: "In Nederland is de loonkloof 16%, dat komt vooral doordat in Nederland driekwart van de werkende vrouwen deeltijds werkt. Bovendien maken deeltijds werkende vrouwen in België meer uren dan hun Nederlandse collega's."



Maar de Hollandse liefde voor deeltijdse jobs is niet het enige. "Ook bestaan er in België flexibele verlofsystemen die toelaten dat een moeder een voltijds arbeidsstatuut bewaart en slechts tijdelijk niet, of minder gaat werken. In Nederland gaat liefst 1 op de 3 moeders minder werken of stopt ze er helemaal mee. Tot slot worden de lonen hier voor een groot stuk collectief onderhandeld tussen vakbonden en werkgevers. Als lonen eerder individueel onderhandeld worden zoals in Nederland, geeft dat meer speling in de lonen en wordt de loonkloof groter."





Er zijn oplossingen De gevolgen van de loonkloof zijn ernstig. In Europa loopt 1 op 5 vrouwen van 65+ het risico op armoede, tegenover ongeveer 1 op 6 mannen. Ilse de Vooght ziet gelukkig oplossingen: "We moeten de stereotypen bestrijden, want die werken ook door in het verklaarde deel van de loonkloof. Mannen moeten meer zorgtaken op zich nemen zodat vrouwen meer kansen op de arbeidsmarkt krijgen, bijvoorbeeld door een langer en verplicht vaderschapsverlof. Daarmee haal je vanaf het begin de onrechtvaardigheid weg. Daarnaast moeten bedrijven hun genderbias uitschakelen via bijvoorbeeld blinde selectieprocedures. Zien is geloven: hoe meer vrouwen op de arbeidsmarkt, hoe minder stereotypes, hoe normaler het wordt. Met goed beleid kan de loonkloof dalen."





