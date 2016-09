In deze 5 jobs zou je morgen het dubbele moeten verdienen

Kate Raw

Er zijn van die jobs waar een mens niet (veel) rijker van wordt, maar die wel op een tomeloos respect van heel wat mensen kunnen rekenen. Deze 5 jobs zijn echt aan een opwaardering toe.





Landbouwer Hardwerkende landbouwers zijn trots op hun stiel. Ze staan graag op het veld en zorgen zo voor onze dagdagelijkse voedingsproducten. Maar er is een donker kantje aan het boerenbestaan: ze kloppen lange dagen, nemen nauwelijks vakantie en verrichten zwaar fysiek werk. Uit een enquête blijkt dat Belgische landbouwers veel te weinig verdienen: 40% haalt maandelijks minder dan 1000 euro binnen. Tijd voor een herwaardering van 'onze' boeren. Koop lokaal!





Vuilnisophaler 's Avonds zet je het vuilnis buiten en 's morgens is het weg. Vuilnisophalers trotseren hitte, vrieskou en onweersbuien om onze straten proper te houden. Vuilzakken wegen zo'n acht kilo per stuk, maar die mannen en vrouwen schrikken er niet voor terug om er een aantal tegelijk in de vuilniskar te zwieren. Je zou voor minder rugproblemen krijgen. Vuilnisophalers zijn harde werkers, en daar hoort een goed loon bij. Of ga je zelf een wekelijks gezinsuitje naar het containerpark organiseren?





Verzorger Of het nu gaat om een bejaardenverzorger, onthaalmoeder of verpleger, jobs in de zorgsector zijn veel gevraagd maar berucht om hun te lage lonen. Dat lijkt niet te rijmen met een samenleving waarin we alsmaar ouder worden, langer moeten werken en frequenter gebukt gaan onder depressies en burn-outs. Wie weet kan een eerlijke verloning nog meer jongeren over de streep trekken naar een studierichting in de zorgwereld?





Huishoudhulp Werk, school, kinderen, sociale verplichtingen... we hebben het allemaal heel druk. Een extra paar handen om het huishouden hier niet onder te laten lijden, is voor veel gezinnen een vanzelfsprekendheid geworden. En toch betalen we hen daar niet genoeg voor. Huishoudhulpen trekken van huis naar huis om schoon te maken, te koken of inkopen te doen met als gevolg dat ze geen tijd meer hebben om hun eigen kinderen van school te halen of hun eigen boodschappen te doen. Als ze meer zouden verdienen, konden ook zij hulp inschakelen. Dat is pas eerlijk.





Soldaat Sinds de verhoogde terreurdreiging is de werkweek van de soldaat lang en druk. Ook hun weekends, en dus hun privéleven, gaan momenteel aan hun neus voorbij omdat ze gevoelige gebouwen en gemeenschappen in ons land moeten bewaken. Die weekends en andere overuren worden, in tegenstelling tot een politieagent, bijna niet gecompenseerd.