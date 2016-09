Maak zelfdoding op het werk bespreekbaar

Caroline Stevens

10/09/16 - 08u00 Bron: Website Jo Vandeurzen

© Shutterstock.

Op 10 september is het de Werelddag Suïcidepreventie, een campagne waarmee wereldwijd aandacht gevraagd wordt voor mensen die denken aan zelfdoding en voor nabestaanden van mensen die uit het leven stapten. Steeds meer mensen worden in hun werkomgeving geconfronteerd met deze problematiek, maar weten niet hoe ermee om te gaan. Deze tips kunnen helpen.





Praat erover! Mensen die suïcidaal zijn, zitten meestal niet te wachten op goedbedoelde adviezen. Ze willen zich vooral veilig en geborgen voelen. Als je signalen oppikt dat je collega aan zelfdoding denkt, probeer er dan met hem/haar over te praten. Stel je begripvol op. Creëer een sfeer waarbij die persoon zijn verdriet en pijn kan uiten.





Veroordeel of minimaliseer niet Zelfdoding is meestal een combinatie van verscheidene risicofactoren en een gebrek aan bescherming. Als buitenstaander is het vaak moeilijk de wanhoop en hulpeloosheid van iemand met zelfdodingsgedachten te begrijpen. Veroordeel hem/haar niet en minimaliseer in geen geval zijn/haar gevoelens.





Herken de signalen Uit gesprekken met nabestaanden van mensen die zelfdoding pleegden, blijkt vaak dat ze vooraf wel bepaalde signalen hebben gegeven. Vaak worden deze signalen niet opgemerkt of verkeerd geïnterpreteerd. Als iemand zegt: "Voor mij hoeft het allemaal niet meer!" moet je dat ernstig nemen. Stel vragen: "Wat bedoel je daarmee precies?" Lok een gesprek uit.





Schep een vertrouwensband Door open te spreken over de zelfdodingsgedachten, kan je de ernst ervan proberen in te schatten. Maar jouw neutrale kijk als 'buitenstaander' kan die persoon misschien ook een ander inzicht geven in zijn eigen situatie. Onthoud vooral dat alleen al een vertrouwelijk gesprek over zelfdoding de drang om zichzelf iets aan te doen kan verminderen. Het is onjuist dat dit mensen op ideeën brengt.





Houd contact Sociale isolatie is vaak een belangrijke factor in het overgaan tot een poging. Sociaal contact heeft een grote beschermende werking. Hoezeer iemand zich ook probeert af te sluiten, de nood aan menselijk contact blijft aanwezig. Probeer de barrière te doorbreken. Schakel indien nodig de ombudsman, arts of vertrouwenspersoon van je organisatie/bedrijf in.





Zoek zelf steun Blijf niet met je eigen gevoelens van machteloosheid zitten. Bouw een netwerk uit rondom die persoon waarover je je zorgen maakt. Zoek vertrouwensfiguren, niet alleen voor de suïcidale persoon maar ook voor jezelf. Zorg dat je ook zelf je verhaal kwijt kan.





Twibbon-actie op sociale media Zelfmoord1813 organiseert dit jaar naar aanleiding van de Werelddag Suïcidepreventie een Twibbon-actie op sociale media. Door een lintje toe te voegen aan je profielfoto op Twitter of Facebook toon je je steun aan suïcidale mensen en/of nabestaanden na zelfdoding. Neem nu deel aan deze actie via volgende link: http://twibbon.com/support/werelddag-suïcidepreventie.