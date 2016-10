Carrièreswitch: zo lever je geen loon in!

Loes Liemburg

Droom jij van iets helemaal nieuws en overweeg je een carrièreswitch? Best spannend, want het risico dat je qua ervaring én salaris weer onderaan de ladder moet beginnen is groot. Hoe voorkom je dat je minder gaat verdienen in een nieuw werkveld?

School je om Ben je er zeker van dat je iets anders wil, en heb je goed uitgezocht wat? Ga je dan tijdens je 'oude' job vast omscholen. Het geeft je de nodige kennis over je nieuwe werkgebied én het laat aan potentiële werkgevers zien dat je graag wil bijleren. Een bijkomend voordeel is dat je tijdens je bijscholing vaak alvast geen loon hoeft in te leveren: veel werknemers hebben recht hebt op betaald educatief verlof. Je wordt dan gewoon doorbetaald tijdens je opleiding.





Zet jezelf in de markt Om niet als een melkmuil in je nieuwe werkveld te gaan solliciteren, is het belangrijk dat je dat veld vast verkent. Niet alleen door een opleiding te volgen, maar ook door alvast enige ervaring op te doen. Als vrijwilliger bijvoorbeeld, of als stagiair. Verder is het handig om netwerkevenementen, lezingen en workshops af te lopen. Je leert dan veel mensen in je nieuwe vakgebied kennen en kunt vast laten weten dat je een nieuwe baan zoekt. Ga ook eens koffie drinken met mensen die jouw droombaan hebben!





Weet wat je te bieden hebt Als je een carrièreswitch plant, wil dat natuurlijk niet zeggen dat je daarmee al je werkervaring uit het raam gooit. Positioneer jezelf goed: ook in je vorige banen heb je massa's nuttige ervaring opgedaan, hoe kun je die inzetten in je nieuwe job? Vertel in sollicitatiegesprekken duidelijk wat je te bieden hebt en pas natuurlijk ook je CV daarop aan.





Weet wat je waard bent Als je niet minder wil verdienen, dan moet je goed voorbereid je salarisonderhandelingen ingaan. Maak al in het tweede gesprek duidelijk je salariseisen kenbaar. Vertel niet per se hoeveel je in je laatste of huidige job verdiende, maar geef wel een duidelijke indicatie. Als je weet wat je waard bent en dat helder en overtuigend kunt communiceren, is de kans groot dat je krijgt wat je wil.