Waarom er tezelfdertijd zo veel jobs en zo veel (jonge) werklozen kunnen bestaan

Kristina Rybouchkina

12/09/16 - 09u00

© Shutterstock.

De cijfers bewijzen het: er is een enorme mismatch tussen (jonge) mensen die werk zoeken en bedrijven die hun vacatures maar niet ingevuld krijgen. Bert Boone van arbeidscoachingbureau De Werkplekarchitecten legt uit wat er kan gedaan worden om het probleem op te lossen.

© Bert Boone. "Wij krijgen onze vacatures niet ingevuld", klagen bedrijven. "Wij vinden geen werk", morren jobzoekers. En ja, ieder heeft gelijk. Unizo stelt dat 59,7 procent van de Belgische bedrijven moeite heeft om zijn vacatures ingevuld te krijgen, terwijl er meer dan 213.000 niet-werkende werkzoekenden zijn. Waar komt die kloof vandaan?



"Als iemand een tijdje werkloos is, wordt de schuld al snel bij die persoon zelf gelegd. Terwijl dat vaak onterecht is", weet Bert Boone, dagelijks bestuurder van arbeidscoachingbureau De Werkplekarchitecten. "Zeker bij schoolverlaters. Zij doen meestal echt hun best om een job te vinden. Maar pas afgestudeerden zijn niet opgewassen tegen de verwachtingen van de arbeidsmarkt. Op de werkvloer gaat het er namelijk helemaal anders aan toe dan in de les."





Het idee dat alle wijsheid in de school ligt, is volgens Boone achterhaald: "Er is zoveel dat je daar niet leert. Bovendien hebben schoolverlaters een te rooskleurig beeld van hoe het werkleven eruitziet." En als verwachtingen en realiteit botsen, kunnen er problemen ontstaan waardoor jongeren op termijn in de werkloosheid belanden.



"Hoe langer je thuis bent, hoe minder zin je hebt om terug aan de slag te gaan", zegt Boone. "Dat geldt voor iedereen! Denk maar eens aan hoe jij je voelt na een vakantie. Als je zonder werk valt heb je minder structuur in je leven. Een job zorgt voor vaste gewoontes en een routine. Je wordt elke dag gemotiveerd om steeds op tijd aanwezig te zijn, de nodige concentratie aan de dag te leggen, goede resultaten te halen, door te zetten en te overleggen met je collega's. Dat zijn vaardigheden die erg vanzelfsprekend zijn als je ze continu nodig hebt. Maar eens je er even tussenuit gaat, verleer je dat snel."





Werkplekleren als norm Er zijn dus twee manieren om de mismatch tussen jonge jobzoekers en bedrijven aan te pakken. Eerst en vooral moet ons onderwijssysteem worden bijgeschaafd. "Het proefproject duaal leren, dat dit schooljaar wordt opgestart, is een stap in de goede richting. Daarbij kunnen jongeren zeven studierichtingen kiezen, waarin leren en werken evenwichtig aan bod komen. Zo weten leerlingen tenminste waar ze aan beginnen. Ze krijgen een voorproefje van hoe het werkleven eruit ziet en kunnen op basis daarvan beter beslissen welke richting ze op willen."



Werkplekleren zou volgens Boone de norm moeten worden. "Nu gaan HR-medewerkers af op een cv, een sollicitatiegesprek, eventueel wat psychologische tests. Terwijl een stage de beste manier is om te weten of een persoon en een bedrijf goed matchen."



Een stage kan ook op latere leeftijd interessant zijn. Zo komen we bij het tweede deel van de oplossing: we moeten werkzoekenden zoveel mogelijk activeren.



Bert Boone: "Bedrijven zouden meer gebruik moeten maken van de tools die daarvoor beschikbaar zijn. Denk maar aan het IBO-contract. Dat is een opleidingsvorm waarbij een werkkracht één tot zes maanden tijd krijgt om de kneepjes van het vak te leren, met tussenkomst van de overheid. Pas daarna treedt hij in loondienst van de werkgever. Daarnaast hebben we net in samenwerking met de VDAB de BIO-booster gelanceerd. Dat is een nieuw statuut dat aanleunt bij IBO, maar zonder dat het bedrijf zich direct voor een aanwerving moet engageren."



Goed voor de bedrijven, omdat ze hun werk gedaan krijgen en intussen kunnen uitkijken naar geschikte kandidaten op lange termijn. En goed voor de werkzoekenden, want ze zullen gemakkelijker aan de slag kunnen en intussen hun werkgerelateerde vaardigheden kunnen trainen.