akkoord bij IBM over collectief ontslag

De directie en werknemers van IBM België hebben afgelopen vrijdag een akkoord gevonden rond het collectief ontslag dat in maart werd aangekondigd bij de IT-reus. Dat zegt Jan Meeuwens van de socialistische vakbond ACOD vandaag. Uiteindelijk zullen 228 mensen hun job verliezen bij IBM, zegt de vakbondsman, die zo de berichtgeving van RTL bevestigt. Een woordvoerder van IBM zegt aan Belga dat er inderdaad een akkoord werd bereikt tussen vakbonden, directie en ondernemingsraad.

Het protocolakkoord voorziet dat minstens de helft van de werknemers vrijwillig het bedrijf zal verlaten, via een ontslag of via een pensioenplan dat IBM reeds heeft vooropgesteld.



Volgens Meeuwens hebben de werknemers "quasi unaniem" het plan aangenomen.



Bij IBM België zijn voorlopig nog 1.498 werknemers actief. Het bedrijf bevestigt het akkoord, maar wenst verder geen commentaar te geven.