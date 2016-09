Ingenieurs zijn met 2.910 bruto de best boerende starters

Joni Horemans

5/09/16 - 08u00

© Shutterstock.

Hoewel de meeste starters rond de 2000 euro bruto verdienen (als bediende), zijn er grote verschillen tussen de sectoren. Brigitte Oversteyns, Managing consultant reward bij SD Worx, legt uit wat je als beginnend werknemer aan salaris en voordelen mag verwachten.

© Brigitte Oversteyns. Brigitte Oversteyns: "Het gemiddelde startersloon over alle sectoren heen ligt voor bedienden rond de 2.000 euro bruto per maand. Wanneer we de sectoren echter afzonderlijk bekijken, merken we toch heel duidelijke verschillen. Starters in de horeca of retail moeten zich met een pak minder tevreden stellen. Zij verdienen bruto slechts 1.500 a 1.600 euro, terwijl de hoogste instaplonen gemiddeld rond de 2.400 euro liggen."





In welke sectoren verdien je als groentje het best je brood? "Van de chemie is geweten dat het een zeer goed betalende sector is. De beginnerslonen bedragen er zo'n 2.500 euro bruto per maand. Uiteraard hebben medewerkers die dit van het begin verdienen een hoger diploma op zak en krijgen ze inhoudelijk meer verantwoordelijkheden, wat zich vertaalt in die betere verloning. Beginners doen het verder zeker niet slecht in de bouw en industrie waar het gemiddelde bruto-inkomen tegen de 2.300 euro zit. Maar de allerbeste start is gegeven aan de procesingenieurs. Zij krijgen maandelijks gemiddeld 2.910 euro bruto uitbetaald."





Hoe bepalen werkgevers het loon van hun startend personeel? "Dit gebeurt in de meeste gevallen op basis van de wettelijke barema's. Werkgevers richten zich op wat in de sector minimaal betaald dient te worden en die barema's veroorzaken vervolgens de aanzienlijke sectorale verschillen. Ook wat het toekennen van extralegale voordelen betreft kijken bedrijfsleiders naar wat er op sectorniveau is afgesproken, of naar wat andere medewerkers krijgen en gaan die verplichtingen minimaal toepassen."





Op welke extraatjes mogen nieuwkomers zoal rekenen? "Twee voordelen steken er met kop en schouders bovenuit: de maaltijdcheques, die aan 60 tot 70% van de starters worden toegekend, maar ook de groepsverzekering, die bij 70 tot 80% in het pakketje zit. Althans wanneer je meteen een contract voor onbepaalde duur in de wacht sleept. Tijdelijke werkkrachten of uitzendarbeiders krijgen deze benefit doorgaans niet.



Bedrijfswagens zijn er in zeer beperkte mate voor starters. Slechts 12% krijgt een auto van zijn baas en dat meestal wanneer je een externe commerciële functie uitoefent. De andere extralegale voordelen zijn zowaar nog zeldzamer en amper 5% geniet een forfaitaire onkostenvergoeding."





Ben je als starter beter gebaat in een groot bedrijf of in een kleine onderneming? "In grote bedrijven is het voor starters meestal duidelijk waaraan en waaraf. De manier waarop ze met beloning omgaan is vastgelegd en voor iedereen gelden dezelfde voorwaarden. In kleine ondernemingen zijn zulke loonsystemen minder aanwezig. KMO's gaan natuurlijk ook de minimale verplichtingen naleven, maar verder is de verloning van nieuwe medewerkers afhankelijk van verschillende factoren. Wie goed kan onderhandelen heeft in een klein bedrijf dan ook zeker een streepje voor en zal misschien iets meer uit de brand kunnen slepen. In grotere bedrijven waar alles in structuren is gegoten, is onderhandelen veel minder aan de orde."