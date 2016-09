"Meerderheid kmo's staat open voor arbeidsduurberekening op jaarbasis"

Door: redactie

De Belgische kmo's zien wel brood in de plannen van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) om de arbeidsduur op jaarbasis te gaan berekenen. In een op de zes kmo's gebeurt dat nu al, zo moet blijken uit een rondvraag van hr-dienstverlener SD Worx bij 884 kmo's.

Uit de enquête blijkt dat 16,1 procent van de kmo's nu al gebruikmaakt van een arbeidsduurberekening op jaarbasis. Van de kmo-zaakvoerders die dat nog niet doen, ziet 57,7 procent de flexibiliseringsplannen wel zitten. Iets meer dan de helft van hen zou dit evenwel alleen doen indien de maatregel kostenneutraal is.



De Vlaamse kmo's (63,4 procent) staan positiever tegenover de annualisering dan de Waalse (47,2 procent).



De meeste kmo's (54 procent) schatten in dat hun werknemers in het algemeen neutraal staan tegenover een alternatieve manier van arbeidsduurberekening. Daarnaast denkt 31,7 procent dat de werknemers positief zullen reageren, 14,3 procent verwacht een negatieve houding.