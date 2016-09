Jonge starters maken vooral praktische keuze voor eerste job

Lieselotte Cowie

8/09/16 - 08u00 Bron: VDAB

© Shutterstock.

Niet elke vers afgestudeerde heeft onrealistische verwachtingen van de arbeidsmarkt en/of gaat direct op zoek naar zijn/haar ultieme droomjob. Volgens cijfers van VDAB kiezen jongeren die nog in hun wachttijd zitten vooral voor onderstaande jobs.

Winkelmedewerker Winkelmedewerker staat met stip op nummer 1. Werken in een winkel spreekt starters het meeste aan. Sociaal contact prijkt bij de meesten dus nog steeds hoog op het verlanglijstje. Kassier is een vergelijkbare functie, maar staat wat lager in de top 10.





Magazijnmedewerker Magazijniers kunnen zowel in middelgrote als grote bedrijven werken. Je zorgt ervoor dat alles gesmeerd loopt en staat in voor de bestelling van wisselstukken. Deze functie krijgt een 2e plek.





Verkoper van kleding en accessoires Vele starters willen voluit gaan voor een commercieel beroep. Vooral verkoper van kleding en accessoires slaat aan bij jonge krachten en verdient daarom een 3e plaats. Een andere interessante functie die ook in de top 10 staat, is verkoper van voedingsmiddelen detailhandel. Ook hier blijkt de commerciële functie in combinatie met sociaal contact een echte voltreffer.





Administratief medewerker Administratief medewerker kan vele taken omvatten, en misschien is ze net daarom zo populair. Je ondersteunt je collega's van de onderneming of organisatie door praktische zaken op je te nemen. Ook algemeen bediende wordt vaak gekozen. Meestal sta je dan in voor het eerste contact tussen de dienst en de buitenwereld.





Leerkracht kleuteronderwijs, lager of secundair onderwijs Een job in het onderwijs kan velen bekoren. Het kleuteronderwijs en lager onderwijs staan hoger in de ranking dan het secundair onderwijs.





Productiemedewerker Je wordt ingezet in het productieproces vanaf de basis tot het afgewerkt product. Meestal word je voor all-round taken ingezet. Verpakker staat ook in de top 10.





In de top 20 Verder op de lijst komen ook nog keukenmedewerker, opvoeder, schoonmaker van ruimten en lokalen en receptioniste aan bod.