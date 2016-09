Zit je gevangen in een professionele gouden kooi? Zo vlieg je eruit

Lieselotte Cowie

Je doet je job niet meer graag, maar verdient een goed salaris en twijfelt daarom om uit je gouden kooi te fladderen. Loopbaanbegeleider Robby De Caluwé van Agilon geeft enkele tips om de sprong toch te wagen.

© Robby De Caluwé. De Caluwé spreekt uit ervaring. "Ik ben zelf uit een gouden kooi gevlogen. In mijn vorige job verdiende ik goed en kon ik zelfs nog doorgroeien. Toch besliste ik om mijn eigen baas te worden, omdat ik helemaal zelf verantwoordelijk wou zijn voor mijn eigen loopbaan."



Coach je loopbaan

Een loopbaanbeleiding koppelt je helemaal los van je huidige situatie. Daardoor kan je echt alle denkpistes aftasten. "Zonder begeleiding loop je het risico om te blijven hangen in je huidige situatie", zegt De Caluwé. Praten met vrienden en familie blijkt niet altijd een zaligmaker. "Ze willen het beste voor je, maar zijn niet objectief. Daarom begeleid ik ook nooit mijn eigen vrienden en familie." Het is belangrijk om niet op stereotiepen te botsen.





Groener aan de overkant Bekijk ook wat je in de plaats krijgt. Soms heb je het gevoel dat je in een gouden kooi zit, maar is het gras werkelijk groener aan de overkant? Ga na wat de voor- en nadelen zijn van je huidige functie en de job die je graag zou willen uitoefenen. Misschien is die nieuwe job veel dichter bij huis, en bespaar je daardoor tijd? Of verdien je minder maar doe je wel wat je graag doet in je huidige job? Bekijk waar jouw prioriteiten liggen.





Doordachte keuze Nadat je alle opties hebt doorgenomen, is het tijd om een keuze te maken. Informeer je daarvoor goed, en bekijk of de keuze die je wil maken wel realistisch is. Misschien wil je graag zanger worden, maar is dat eigenlijk geen haalbare kaart. Maar waarom kijk je niet uit naar een job waarbij je op een podium kan staan? "Misschien vind je wel een ander inzicht dan de oplossing die je eerst voor ogen had", verduidelijkt De Caluwé.





Vertrouwen "Het is belangrijk dat je vertrouwen hebt in je beslissing. Je kan twijfelen zolang je wil, maar uiteindelijk brengt dat je niet verder. Op een gegeven moment maak je een keuze. Berust je daar in", zegt de loopbaancoach.