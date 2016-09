Dringend op zoek naar werk? Deze jobs liggen voor het rapen

Kristina Rybouchkina

Onlangs nog in het nieuws: tienduizenden jobs in ons land geraken maar niet ingevuld, en dat terwijl er zoveel mensen op zoek zijn naar een job. De onderstaande jobs zijn misschien niet de meest glamoureuze, maar ze bieden wel werkzekerheid en meer voordelen dan je denkt.

Schoonmaker Poetsen is niet de meest glamoureuze job, dus er zijn te weinig handen om de vele vacatures voor schoonmaak van lokalen of huizen in te vullen. Nochtans is het dankbaar werk, dat vaak deeltijds is en dus perfect met je privéleven te combineren.





Werfleider Belgen hebben een baksteen in de maag. En dat vertaalt zich in een constante zoektocht naar werfleiders en vakmannen, zoals metselaars, dakdekkers en schrijnwerkers. Fysiek is een job in de bouw best zwaar, maar het loon dat er tegenover staat maakt veel goed.





Verpleegkundige De hoge druk op verpleegkundigen zorgt ervoor dat ervaren werkkrachten afhaken en dat jongeren twijfelachtig tegenover het werk staan. Maar als jij behulpzaam, fit én stressbestendig bent, vind je meteen een job.





Netwerkbeheerder De informaticawereld is er eentje voor computergenieën. Daarom zijn er zo weinig kandidaten voor de vele ICT-functies. Vooral netwerkbeheerders en analist-ontwikkelaars zijn gegeerd. Ben jij bereid om zwaar te blokken voor het diploma? Dan staan de bedrijven voor je in de rij.