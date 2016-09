Waarom je zelf ook vragen moet stellen tijdens een sollicitatiegesprek

Julie Putseys

28/09/16 - 08u00

Het is de klassieke afsluiter van bijna elk sollicitatiegesprek: hebt u nog vragen? Heel wat mensen - waarschijnlijk opgelucht omdat ze het gesprek overleefden - schudden dan snel het hoofd van neen en spurten de deur uit. Mis, want met jouw eigen vragenronde kan je die job helemaal binnenrijven.

De functie is waarschijnlijk al uitgebreid behandeld in het sollicitatiegesprek, maar misschien zijn er toch nog zaken die je nog niet weet. Je kan bijvoorbeeld vragen of haar focus onlangs veranderd is, en of het takenpakket beperkt zal blijven tot die vermeld in de job-omschrijving. Je kan ook vragen wat je eerste opdracht zal zijn als je aangenomen wordt. En wat volgens de HR-medewerker het interessantst is aan de jobinhoud.

Niet doen!

Pas toch maar op. Zo kan je best geen vraag stellen waarop je het antwoord al zou moeten weten, bijvoorbeeld omdat dat al aan bod is gekomen tijdens het gesprek. Als sollicitant verwacht je ook kennis te hebben over de sector, en voorafgaand onderzoek te hebben gedaan naar het bedrijf. Vragen als 'Wie is de CEO van het bedrijf?' of 'Welke bedrijven zijn de grootste concurrenten?' zijn daarom uit den boze.



Ten tweede is het afgeraden om bij een eerste gesprek te vragen wat je loon zal zijn. Onderhandelingen hierover volgen pas in een latere fase. Daarenboven komt het oppervlakkig over als je informeert naar een bedrijfswagen of een kantoor.



Een laatste tip is om de controverse te schuwen tijdens je sollicitatiegesprek. Als het bedrijf, bijvoorbeeld onlangs veel mensen heeft ontslagen door herstructureringen, vraag je daar best niet naar.