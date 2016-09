7 x minder stress op je eerste werkdag!

Joni Horemans

September staat symbool voor een nieuw begin en velen starten dan ook na de zomervakantie met een nieuwe baan. Of je nu van job verandert of als pas afgestudeerde de beroepsmatige vuurdoop ondergaat: drempelvrees is in beide gevallen een veel voorkomend fenomeen. De internationale rekruteringsgroep HAYS sprokkelde daarom zeven nuttige tips om stress op de eerste werkdag te verminderen.

Goede eerste indruk Nieuwkomers die netjes verzorgd aan de start verschijnen, hebben heel wat minder reden tot stress dan hun verdwaasde/onuitgeslapen tegenhangers. Sta op je Grote Dag dus vroeg genoeg op, leg alvast je beste kleren klaar en zorg ervoor dat je fris, monter én op tijd bij je nieuwe werkgever aanbelt. Zo sta je van minuut één heel wat steviger in je opgepoetste schoenen.





Een gewaarschuwd man/vrouw... Ook inhoudelijk tref je best de nodige voorbereidingen. Een goede eerste indruk vervaagt immers snel als in de loop van de dag blijkt dat je belangrijke skills of basiskennis ontbeert. Weet dus goed wat er van je verwacht wordt en fris zo nodig een en ander op. Een blunder op je eerste dag kan je missen als onbetaald overwerk.





Zeker van je stuk Als nieuweling is het niet meer dan normaal dat je wat twijfelt aan jezelf. Probeer die onzekerheid echter te minimaliseren door te beseffen waarom jij hier staat en niet iemand anders. Hoogstwaarschijnlijk heb je een uitgebreide selectieprocedure doorlopen waar jij -en alleen jij- als ultieme kandidaat bent uitgekomen. Dat maakt alvast één goede reden om met de borst vooruit te lopen.





Bounden met collega's Hoop je om het onprettige label 'de nieuwe' zo snel mogelijk af te schudden? Span je dan van dag één in om een band met je nieuwe collega's te smeden. Onthoud om te beginnen hun namen en spreek hen er mee aan wanneer je vragen hebt, maar evengoed om een praatje te maken tijdens de lunch of koffiepauze. Eens het ijs gebroken is, smelt ook je stress als sneeuw voor de zon.





Onmiddellijk inwerken Maar bij een paar namen onthouden, houdt het helaas niet op. Belangrijk is verder dat je je vooral ook snel inwerkt in je nieuwe job. Vraag daarom voldoende uitleg en neem nota's zodat je eenzelfde vraag geen twee keer moet stellen.





Loop niet té hard van stapel Neem vooraleer je grote veranderingen gaat prediken, voldoende tijd om een plek te veroveren binnen je nieuwe team. Zélfs al is het je taak dit team te leiden of een bestaande cultuur te veranderen. Zorg er eerst voor dat je nieuwe collega's je aanvaarden en stel pas daarna voorzichtig wilde ideeën of hervormingen voor. Door respect te tonen voor je teamgenoten en hun manier van werken, oogst je op lange termijn meer succes.