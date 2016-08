4 criteria beslissen of je zwaar beroep hebt

Door: redactie

31/08/16 - 06u30

© thinkstock.

Wie heeft er een zwaar beroep en wie niet? Dat zal vanaf 2018 voor elke werknemer in een grote databank staan. Of je in aanmerking komt, hangt af van vier criteria.

- Fysiek zwaar werk

- Belastende werkorganisatie (bijvoorbeeld nachtwerk)

- Groter veiligheidsrisico

- Mentale of emotionele druk

Er wordt dus niet meer gewerkt met een lijst met specifieke beroepen. Wie een zwaar beroep uitoefent, mag vroeger met pensioen. Maar wat is nu precies een zwaar beroep? Om dat te bepalen vroeg de regering aanvankelijk aan de sociale partners om een lijst op te stellen. Maar dat idee hebben vakbonden en werknemers gisteren in het Nationaal Pensioencomité van tafel geveegd.



Vier maatstaven

In plaats daarvan wordt gewerkt met vier maatstaven: hoe fysiek zwaar is de job, hoe belastend is de werkorganisatie (bijvoorbeeld nachtwerk), hoe groot is het veiligheidsrisico en hoe hoog ligt de mentale of emotionele druk. Voor elke werknemer en ambtenaar zullen al die parameters in de database worden bijgehouden, als een paspoort van je werksituatie. De verdere uitwerking van de criteria kan pas gebeuren als de regering beslist hoeveel budget ze voor die zware beroepen uittrekt.



Lees het volledige verhaal in HLN Plus, onze zone exclusief voor abonnees. SMS HLN naar 6630 (kost €1) en proef 3 weken.