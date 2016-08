Minder kans op carrière als je niet voltijds werkt

Kristina Rybouchkina

28/08/16 - 08u00

© Shutterstock.

Parttime werken blijft aan populariteit winnen. Vooral viervijfdejobs zijn aan een stevige opmars bezig. De voorbije vijftien jaar is het aantal werkkrachten dat het uurrooster met één vijfde terugschroefde, zelfs verdubbeld. En hoewel het de jobtevredenheid ten goede komt, wordt het er wel niet gemakkelijker op om snel de carrièreladder op te klimmen.

"Bedrijven staan er vaak niet voor te springen om hun werkkrachten minder uren te laten presteren", weet Hermina Van Coillie, HR Research Expert bij Securex. "Dat komt omdat werkgevers met erg stereotiepe gedachten in hun hoofd zitten. Ze gaan er vaak van uit dat mensen die niet elke dag komen werken, minder belang hechten aan hun job. Terwijl dat idee helemaal niet klopt."



Securex voerde de voorbije jaren verschillende studies uit om te onderzoeken waarin voltijdse en deeltijdse werknemers van elkaar verschillen. Zo ontdekte de HR-dienstverlener dat werknemers die minstens 50 procent werken even gemotiveerd zijn en met evenveel plezier naar het werk komen als hun voltijdse collega's.





Vooroordelen Ook leidinggevenden die deeltijds aan de slag zijn doen hun werk erg graag. "Hoewel het idee heerst dat parttime werken en leiding geven niet samengaan, zijn managers die minder uren kloppen zelfs gelukkiger met hun job. Ze zijn meer gemotiveerd, vinden hun werk zinvoller en zouden er sneller opnieuw voor kiezen."



Er is maar één aspect waar ze minder tevreden over zijn: hun professionele groei. Leidinggevenden die niet elke dag op de werkvloer aanwezig zijn, hebben het gevoel dat ze minder kansen krijgen. Waarschijnlijk omdat ze zo hard hebben moeten knokken om op de carrièreladder te klimmen. Van Coillie: "Als een werkgever moet kiezen wie hij promotie geeft, dan is hij van nature geneigd om de voltijdse werknemer te belonen. Want het lijkt alsof iemand die er altijd is beter zijn best doet. Dat vooroordeel is fout, maar jammer genoeg erg hardnekkig. Je maakt het jezelf dus moeilijker om carrière te maken als je voor een deeltijdse job kiest."





Twee masterdiploma's, geen mogelijkheden © Tom Verbruggen. Angie Van Moer (40) kan dat beamen. "Ik werk al bijna tien jaar voor Volvo, op de dienst klachtenbehandeling voor de Scandinavische en Duitstalige markt. Toen ik zeven jaar geleden voor de tweede keer mama werd, ben ik halftijds gaan werken. Dat is intussen drie vijfde geworden. Mijn collega's en oversten gaan daar goed mee om. Als er bijvoorbeeld vergaderingen worden gepland, houden ze steeds rekening met mijn agenda zodat ik niets hoef te missen. Daar ben ik heel blij om. Maar ik voel dat mijn deeltijds uurrooster het me moeilijk maakt om te groeien. Meewerken aan nieuwe projecten is onmogelijk, voltijdse kandidaten krijgen voorrang. Ik zou nochtans graag zo'n nieuwe uitdaging op mij nemen. Ook interessante interne vacatures zijn altijd fulltime. Daarnaast merk ik dat het niet evident is om opleidingen te volgen als je deeltijds werkt. Ik mag dat wel doen, maar als ik een cursus volg die een volledige dag duurt, blijven er nog twee dagen over om al het werk te doen. Zo laat je al snel een kans aan je voorbijgaan."



"Ik heb twee universitaire diploma's, licentiaat Duits-Zweeds en een master na master meertalige communicatie. Daarmee vind je bijna geen parttime job. De meeste functies waarvoor ik mijn talenkennis kan gebruiken zijn zelfs meer dan voltijds, omdat je verondersteld wordt om naar het buitenland te reizen. Ik vind het erg dat ik geen andere mogelijkheden heb binnen het domein waarvoor ik heb gestudeerd, ik heb het gevoel dat ik vastzit. Mijn beslissing om deeltijds te werken is een handicap voor mijn carrière. Het is zonde dat je wordt gedwongen om ofwel voor je werk, ofwel voor je gezin te kiezen. Hopelijk komt er ooit verandering in die mentaliteit."





Beter evenwicht Een mentaliteitswijziging zou inderdaad een goede zaak zijn. "Zowel voor de werknemer als voor de werkgever", vindt Hermina Van Coillie van Securex. "Wie deeltijds werkt, heeft meer tijd om te herstellen van stress op de werkvloer. Voltijdse werknemers hebben aan het einde van een werkdag 44 procent meer kans om mentaal en fysiek vermoeid te zijn. Parttime werkenden zijn bovendien beduidend minder vaak afwezig wegens ziekte. Een kortere werkweek is dus een uitstekend middel in de strijd tegen burn-out. Een parttime job is geen keuze tegen werk, maar een keuze voor een beter evenwicht. Een keuze om meer tijd met je gezin door te brengen, beter voor jezelf te zorgen, meer te bewegen, gezonder te eten. Dat zijn op termijn allemaal voordelen naar inzetbaarheid toe."