Wie heeft baat bij werkbaar werk?

Kristina Rybouchkina

27/08/16 - 08u00

© Shutterstock.

Volgens de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen staat één op de tien werknemers aan de rand van een burn-out. De hoge verwachtingen, constante bereikbaarheid, het drukke verkeer: het zijn allemaal factoren die de stress opdrijven en onze work-lifebalans parten spelen. Hoog tijd dus om onze werkomstandigheden aan te passen aan het moderne leven.

De praktijk?

Het plan om de 38-urenwerkweek af te schaffen en de arbeidsduur te annualiseren, roept echter vraagtekens op. De maatregel laat bedrijven toe om werknemers op drukke periodes meer te laten werken. Veel meer: tot wel 11 uur per dag en 50 uur per week. Maar hoe herstel je van een 50-urenweek? Wanneer? Heb je dan nog tijd voor je hobby's, je kinderen? De gepresteerde overuren kunnen weliswaar gecompenseerd worden op kalmere momenten. Maar zullen die samenvallen met de periodes waarop jij je batterijen even moet opladen? De kans is klein.



De afschaffing van de 38-urenweek dreigt werknemers te veranderen in pionnen, overgeleverd aan de economische noden van hun bedrijf. Het idee erachter is in theorie nochtans niet slecht. Als je kan aangeven of en wanneer je uren wilt presteren, kan je werklast inderdaad beter op je privéleven worden afgestemd. Maar wie zal zich bezighouden met een persoonlijk uurrooster in elkaar te puzzelen voor elke werkkracht? En hoeveel bedrijven zullen in de praktijk op de wensen van hun personeel kunnen ingaan?



Neen, het zijn niet de werkkrachten die wel varen bij een wereld waarin weken van 45 of 50 uur de norm zijn. Maar die komt er wel. Ons besluit? Als je negen tot tien uur per dag op het werk moet doorbrengen, zoek je maar beter een job die je écht graag doet.