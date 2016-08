5 goede jobs voor wie maar deeltijds wil/kan werken

Kristina Rybouchkina

31/08/16 - 08u00

© Shutterstock.

Deeltijds werken betekent dat je minder verdient, maar ook dat je minder stresserende werkuren hebt. Plus, je krijgt meer tijd voor jezelf en je gezin. Lijkt dat jou wat? Dan zijn de volgende jobs vast iets voor jou.

Verpleegkundige

Deeltijds werken is in de zorgsector uitermate goed ingeburgerd. Geen enkele werkgever zal dan ook raar naar je kijken als je vraagt om minder uren te presteren.



Administratief bediende

Administratie is doorgaans niet hoogdringend. Daarom werken heel wat administratief bedienden deeltijds. De dossiers die je niet kan bekijken op je vrije dag(en), wachten je op wanneer je terug komt werken.



Callcentermedewerker

Telefonisten moeten proactief contact opnemen met klanten om enquêtes af te nemen of diensten aan te bieden. Dat betekent: dolenthousiast klinken, kort op de bal spelen en verkopen. Daar heb je je opperste concentratie voor nodig. Omdat er ook vaak 's avonds en op zaterdag wordt gebeld, werken de meeste callcenters met verschillende deeltijdse ploegen.



Docent

Heb je er geen probleem mee om 's avonds te werken? Dan is leerkracht in het volwassenenonderwijs misschien wel een optie. Voor die opdrachten zoeken onderwijsinstellingen vaak deeltijdse krachten, in heel uiteenlopende domeinen.



Receptionist

Als receptionist ben je het visitekaartje van het bedrijf. Je ontvangt klanten, schakelt telefoons door en regelt de post. Veel vacatures voor receptionisten zijn halftijds. Omdat je je werk nooit mee naar huis neemt, is het de perfecte functie om met een bijberoep te combineren.





De volgende jobs zijn moeilijker met een deeltijds uurrooster uit te voeren:



Ingenieur

De technische wereld is erg mannelijk, terwijl parttime werken toch nog vooral een vrouwelijke aangelegenheid is. Parttime jobs zijn dus erg schaars.



Architect

Als architect moet je jouw bouwprojecten steeds nauwkeurig moet opvolgen. Als er problemen ontstaan op je vrije dag kan het werk vertraging oplopen.



Manager

Je ondergeschikten verwachten dat je altijd bereikbaar bent als er vragen rijzen. Leiding geven en deeltijds werken is dus een moeilijke combinatie.





Ook deeltijds werken? Neem dan een kijkje op Vacature.com/jobs-deeltijds.