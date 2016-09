5 manieren om je baas de oren te doen spitsen

Kate Raw

Uit onderzoek naar zinvol werk leren we dat bedrijven meer ruimte voor autonomie moeten creëren. Je kan het heft alvast in eigen handen nemen met deze strategieën om je mening te laten gelden bij je baas.

Kijk eerst naar jezelf Vooraleer je bij je baas aanklopt met allerlei ideeën om het werk van het team te verbeteren, sta je best even stil bij je eigen prestaties. Haal jij elke dag het onderste uit de kan op de werkvloer? Als dit niet het geval is, heeft je baas niet echt een reden om je serieus te nemen. Die zal liever hebben dat je je focust op je eigen job. Eens je zijn of haar vertrouwen hebt, sta je veel sterker.





Wees bondig Stap even in de schoenen van je baas wanneer je een afspraak plant. Maandagochtend, net voor de lunchpauze en jaarlijks drukke periodes zijn geen goede momenten om aandacht te vragen. Als je een luisterend oor wil, plan dan een afspraak wanneer het je beiden goed uitkomt. Bereid ook een boeiende samenvatting voor bij wijze van introductie van je idee. Daar houden drukke bestuursleden van. Time is money!





Maak je huiswerk Hoe meer sterke argumenten, hoe beter. Als het bedrijf al goed draait, staat je baas niet meteen open voor vluchtige, onuitgewerkte ideeën. Maak een sterke case: doet een ander al bedrijf wat jij nu voorstelt? Welke impact heeft die verandering op hun jaarlijkse cijfers? Hoe zou jij die verandering uitvoeren in de specifieke context van jouw bedrijf? Je hoeft die argumenten niet af te vuren, maar werk een goed antwoord uit op elk van deze vragen, indien je baas toch naar meer informatie vraagt. Dat is een goed teken, toch?





Concretiseer je plan Stel ook al voorzichtig voor hoe je jouw idee in de praktijk zou omzetten. Een half uitgewerkt plan is gemakkelijker te implementeren dan abstracte mijmeringen, en dus interessanter om naar te luisteren. Zo bezorg je een ander geen extra werk en vergroot je kans dat je idee echt werkelijkheid wordt.