Wat is de impact van de Brexit op de Belgische economie?

Sven De Potter

1/09/16 - 08u00

© Shutterstock.

De Britten verlaten de Europese Unie. De beslissing is gevallen en er wordt druk gewerkt, vergaderd, gediscussieerd over hoe het nu verder moet. Maar hoe groot is de invloed van een Brexit op de Belgische werknemer? Sommige bedrijven vrezen een omzetverlies van 30%, vooral de voedsel- en textielsector. Dat verlies kan natuurlijk ook jobs kosten in België, zegt professor EU-studies Hendrik Vos.

© Hendrik Vos. "Het is voorlopig nog even koffiedik kijken", aldus Prof. Dr. Hendrik Vos (Ugent), "en alles zal afhangen van de uiteindelijke deal tussen Europa en Groot-Brittannië, de markttoegang en de voorwaarden. Op korte termijn zie je alvast dat het pond in waarde gedaald is, en dat de Belgische export daar wat last van zou kunnen ondervinden; ik las alvast dat de Belgische tapijten wat duurder geworden zijn, wat zou kunnen zorgen voor een verminderde afzet. In exportgerichte bedrijven zouden de gevolgen negatief kunnen zijn, maar ik weet niet of een prijsverhoging van 10% zo'n grote weerslag zal hebben. Al blijft een voorspelling toch wat giswerk."

Niet zo best voor België Voor België en Vlaanderen ziet het er alleszins niet zo best uit: in 2015 bedroeg de Belgische export 18,3 miljard euro, waarvan een groot deel opgeslorpt wordt door Vlaanderen: 15,2 miljard euro (8,1% van de totale Vlaamse export). Bovendien zorgt die export voor 2,8% van de totale Belgische werkgelegenheid; België staat daarmee op de vierde plaats van landen uit de eurozone die het meest te verliezen hebben bij een Brexit.

Welke sectoren krijgen de zwaarste klappen? Het spreekt voor zich dat niet alle sectoren evenveel in de brokken zullen delen. Het gaat ook hier weer over takken van de industrie die het meest exportgevoelig zijn; voor België zijn dat de chemie, de auto-industrie en voedingsmiddelen; alleen voor voertuigen en andere motorrijtuigen is het export goed voor 14,5% van de totale uitvoer. Hoeveel Belgische werknemers daar rechtstreeks afhankelijk van zijn: 60.000.



We mogen bovendien niet vergeten dat sommige ondernemingen gebruik maken van de productiecapaciteit van het Verenigd Koninkrijk om wereldwijd te exporteren. De Brexit zou er wel eens voor kunnen zorgen dat de douanetarieven hoger worden, en dat de activiteit daardoor afneemt.



Volgens berekeningen van ING.be zou de Belgische economie tijdens de onderhandelingsfase in 2016-2017 tussen de 0,3 en 0,7 procent kunnen dalen, wat neerkomt op een zuiver verlies van 1 tot 3 miljard euro.



Kredietverzekeraar Euler Hermes berekende dan weer dat het aantal faillissementen in België in een mild scenario met 1 procent zouden stijgen. In een scenario met zwaardere gevolgen kan dat oplopen 1ot 1,5 procent meer.