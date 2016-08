Dit zijn de hotste jobs van het moment

Caroline Stevens

29/08/16 - 08u00

Zoek je een job met werkzekerheid die helemaal beantwoordt aan jouw profiel? Onderstaande functies worden sterk gezocht en bieden jou dus veel carrièrekansen.

ICT manager Als ICT-manager sta je in voor het beheer van ICT-projecten binnen een onderneming. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor de analyse, testen, uitvoering en opvolging van nieuwe ICT-infrastructuur. Je coacht je team en deelt je kennis. Bovendien streef je ernaar om binnen een vooropgestelde termijn en budgetten je doelen te bereiken.





Account manager Een account manager beheert de klantenportefeuille van een bepaald product of dienst. Via actieve prospectie (telefonisch, via marketingacties of sociale media) trek je nieuwe klanten aan en zorg je voor stabiele, zakenrelaties. Je bent klantvriendelijk, communicatief en commercieel aangelegd.





Administratief bediende Als administratief bediende ben je een echte duizendpoot. Je beantwoordt telefoons, ontvangt bezoekers, verwerkt e-mails en andere post. Daarnaast verricht je allerhande administratieve taken: documenten en presentaties maken, vergaderingen voorbereiden, vergaderzalen reserveren,... Je beschikt over een uitstekende kennis van MS Office (Word, Excel) en bent flexibel.





Sales manager Een sales manager is verantwoordelijk voor het commerciële beleid en de verkoopresultaten van de onderneming. Je stuurt het salesteam aan en onderhoudt goede contacten met bestaande en nieuwe klanten. Je volgt de verkoopcijfers nauwgezet op en zorgt ervoor dat targets gehaald worden. Commerciële feeling, teamspirit en doorzettingsvermogen zijn je sterkste troeven.