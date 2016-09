5 signalen waarmee je een wanhopige indruk maakt als werkzoekende

Loes Liemburg

3/09/16 - 08u00

© Shutterstock.

De banenmarkt is nog steeds krap, zeker voor starters. Het is dus niet vreemd als je na verloop van tijd een beetje wanhopig wordt in je zoektocht naar werk. Maar als een werkgever wanhoop ontwaart, dan stelt hij meteen je motieven in vraag. Vermijd dus de volgende signalen uit te zenden.

1. Je accepteert alles Tijdens een sollicitatiegesprek kan er gepolst worden naar taken en werktijden die jou goed zouden liggen. Heb je daar geen mening over? En ook elk salaris dat ze bieden is goed voor jou? Deze houding lijkt misschien flexibel, maar straalt niets dan wanhoop uit. Zoveel meegaandheid is niet wat werkgevers zoeken: die willen iemand die weet wat hij wil en wat zijn kwaliteiten zijn. Accepteer niet zomaar alles en vraag tijd om na te denken over hetgeen je aangeboden wordt.





2. Je wedt op teveel paarden Je solliciteert op elke vacature die je maar tegenkomt. Daardoor heb je geen tijd hebt om je brief en CV goed aan te passen aan elk bedrijf en bovendien straalt je brief geen passie uit, hoe goed je het ook probeert te verwoorden. Een werkgever doorziet dat en voelt haarscherp aan dat jij niet per se déze baan wil, maar welke baan dan ook. Dat werkt niet: een werkgever wil jouw nummer 1 zijn.





3. Je lichaamstaal is wanhopig Wanhoop straalt ook uit door je lichaamstaal. Je zit bijvoorbeeld te wriemelen, maakt weinig oogcontact en kijk steeds maar naar de grond. Werk dus aan je houding: geef een ferme handdruk, maak een praatje, straal rust en zelfzekerheid uit. Oefen de interviewvragen en je eerste indruk van tevoren goed voor de spiegel, of neem jezelf eens op met een videocamera.





4. Je taalgebruik is erover Overdrijvingen stralen wanhoop uit. Zou je 'een moord doen' voor deze job, heb jij 'ronduit fantastische verkoopskills' en was je vorige werkgever 'echt lyrisch' over jouw kwaliteiten? Je moet jezelf natuurlijk verkopen, maar bewaar wel de rust in je taalgebruik. Vertel zonder hyperbolen over je kwaliteiten, heb concrete voorbeelden paraat en toon je enthousiasme zonder daarbij te overdrijven.