5 tips om de juiste carrièrekeuze te maken

Het stijgend aantal vacatures geeft pas afgestudeerden of werkzoekenden een enorme keuzevrijheid. Maar tegelijkertijd kan dit ook stress en onzekerheid veroorzaken. Hoe maak je de juiste keuze voor je carrière? Deze tips helpen jou daarbij!

1. Doe waar je goed in bent Weet waar je goed in bent en wat je graag doet. Voor sommige mensen is dat heel duidelijk. Maar wie onzeker is, weet vaak zelf niet waar hij/zij goed in is. Bovendien kan niet iedereen van zijn passie zijn beroep maken. Niet iedereen kan profvoetballer of tv-presentatrice worden! Maak een lijstje van al je vaardigheden. Twijfel je? Vraag dan aan échte vrienden in welke job zij jou het beste zien floreren.





2. Welk type carrière wil je? Motivatie is erg belangrijk voor je job. Maar het type motivatie verschilt van persoon tot persoon. Promotiegerichte personen willen snel promotie maken. Ze werken snel, hard en grijpen iedere kans aan om hogerop te geraken. Keerzijde van de medaille is dat ze soms impulsief reageren of de situatie verkeerd inschatten en foute keuzes maken.



Daarnaast heb je mensen die vooral kiezen voor een stabiele job. Zij vinden werkzekerheid erg belangrijk, houden niet zo van verandering en willen alles strikt plannen. Het nadeel is dat deze mensen soms vastroesten in hun job.



Voordat je voor een bepaalde functie solliciteert, is het wel belangrijk om te weten tot welke categorie jij behoort. Een promotiegerichte persoon zal wegkwijnen in een 9 to 5-job, terwijl een ander dat juist nodig heeft om zich goed te voelen.







3. Denk op langere termijn Het vergt een paar jaar om op carrièrevlak te bereiken wat je wilt. Staar je niet blind op mensen met een hoog loon: zij hebben het ook niet zonder slag of stoot verkregen. Vraag je af hoeveel je ervoor over hebt om carrière te maken en een bepaalde levensstijl te hanteren. Misschien vind je een goede werk/leefblaans toch belangrijker dan die dure firmawagen. Weeg alle pro's en contra's tegen elkaar af.





4. Geen enkele keuze is definitief Veel mensen zijn bang om keuzes te maken omdat ze denken dat er dan geen weg meer terug is. Fout! Het is bijna altijd mogelijk om zaken achteraf bij te sturen.