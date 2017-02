Met deze jobs stoot je door naar de top

Geert Bouckaert

Hoe snel je promotie kunt maken, is sterk afhankelijk van de sector waarin je werkt. Maar ook van de job die je uitoefent. Sommige beroepen bieden meer doorgroeimogelijkheden dan andere. Met welke jobs kun je in geen tijd opklimmen tot een topfunctie?

Ingenieurs en computerwizzards op kop Wil je snel een interessante job vinden met perspectieven, studeer dan voor burgerlijk ingenieur. Als beginnendeingenieur voer je studies uit, geef je advies en teken je plannen. Met een beetje leidinggevende capaciteiten kun je al snel doorgroeien naar een kader- of managementfunctie. Als project- of productiemanager ben je verantwoordelijk voor het hele productieproces of een specifiek project en stuur je een team van ingenieurs aan.

Lanceer je in de financiën... In de wereld van de accountancy kun je met een bachelorsdiploma al aan de slag als dossierbeheerder. Je staat dan in een accountancykantoor in voor de boekhouding en fiscaliteit van een aantal dossiers in je portefeuille. Als je leergierig bent en de vele opleidingen volgt die deze sector biedt, kun je al snel de fel begeerde IAB-/BIBF-titel behalen en erkend accountant of belastingconsulent worden. Daarmee kun je doorgroeien tot teamleader of zelfs vennoot worden.

...of in de gezondheidszorg Ook de zorgsector biedt heel wat groeimogelijkheden. Als verpleegkundige krijg je in de meeste ziekenhuizen de kans om je kennis voortdurend bij te schaven. Je kunt je verder specialiseren tot klinisch specialist, referentieverpleegkundige of unitverantwoordelijke en je kunt doorgroeien tot hoofdverpleegkundige of afdelingshoofd.