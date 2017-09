"James Bond is getrouwd in nieuwe film"

TK

In zijn laatste James Bond-film speelt Daniel Craig de wereldberoemde spion als een getrouwde man. Dat beweert de New York Post op basis van een anonieme bron.

In de film, die de werktitel 'Bond 25' heeft, zou 007 gestopt zijn bij de geheime dienst en geniet de voormalige playboy van het getrouwde leven. Dat zou echter niet lang duren: zijn vrouw wordt volgens de krant al snel vermoord, waarop Bond zijn geraniums weer inruilt voor een bestaan als actieheld.



Het is niet de eerste keer zijn dat James Bond getrouwde is: In 'On Her Majesty's Secret Service' uit 1969 was George Lazenby ook getrouwd, hoewel ook dat huwelijksgeluk van korte duur was. Twee jaar eerder trouwde Sean Connery's James Bond in 'You Only Live Twice', maar dat was onderdeel van een undercoveroperatie.