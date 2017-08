Mayweather en McGregor staan laatste keer de pers te woord. Mis niets dankzij onze videoman

Mathieu Goedefroy

23/08/17

Om 22 uur Belgische tijd staan Conor McGregor en Floyd Mayweather nog eens rechtstreeks tegenover elkaar op de ultieme persconferentie voor 'The Money Fight'. Beide heren kunnen daarin nog een laatste keer rechtstreeks verbaal uithalen naar elkaar alvorens ze zaterdagnacht finaal de ring instappen. U hoeft niets van de persconferentie te missen dankzij onze videoman, die nu al ter plaatse is in Las Vegas.