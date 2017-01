K3 in top 100 wereldwijde verkoop concerttickets

Door: redactie

8/01/17 - 22u13 Bron: Concertnews.be

De nieuwe bezetting van K3 zwaait de oude uit. Vlnr: Josje Huisman, Klaasje Meijer, Kristel Verbeke, Marthe De Pillecyn, Karen Damen en Hanne Verbruggen in de Antwerpse Lotto Arena op 8 mei 2016. © belga.

K3 in oude en nieuwe bezetting hebben in 2016 met hun concerten een prima jaar achter de rug. Met 273.925 verkochte kaartjes haalt de Studio 100-groep de wereldwijde top honderd van aantal verkochte concerttickets.

K3 staat op plaats 92 in de Year End Worldwide Ticket Stales Top 100 Tour van het Amerikaanse vakblad Pollstar, zo meldt concertnews.be. De groep doet zo beter dan onder meer Mariah Carey, rapper Pitbull en illusionist Dynamo. De lijst wordt aangevoerd door de tournee van Coldplay (2.676.425 tickets). Het zilver is voor Bruce Springsteen & The E Street Band (2.286.549 kaartjes). Brons is voor Beyoncé met een totale ticketsomzet van 2.237.542.