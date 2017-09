8.500 mensen lopen tegen borstkanker

Door: redactie

24/09/17 - 13u50 Bron: vtmnieuws.be

video In Antwerpen hebben vanmorgen een recordaantal van 8.500 mensen gelopen en gestapt in de 'Race for The Cure' van Think Pink. Ze willen zo borstkanker onder de aandacht brengen en vrouwen die er tegen strijden steunen. Want in ons land krijgen elk jaar 10.500 vrouwen de ziekte.