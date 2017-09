Alle voordelen van wekelijks een paar keer gaan zwemmen

Door: redactie

24/09/17 - 14u00

Zwemmen wordt als sport nog altijd een beetje stiefmoederlijk behandeld. Ideaal voor senioren die geen blessures willen oplopen, maar wie effect wil zien gaat beter toch maar naar de fitness. Verkeerd gedacht. Dit zijn alle gezondheidsvoordelen van een paar keer week baantjes trekken. Tijd om je een tienbeurtenkaart aan te schaffen!

Dat van senioren en blessures klopt wel degelijk, maar is ook voor jou goed nieuws. Doordat je gewichtsloos bent in het water, moet je al erg je best doen om een spier te overbelasten of verrekken. Er is een reden waarom professionele sporters met een blessure moeten gaan zwemmen. Daarnaast is het ook ideaal voor mensen met overgewicht, want in het water voelt iedereen zich zo licht als een veertje.



Je traint je hele lichaam

Welke slag je ook doet, werkelijk elke spier in je lichaam is in beweging in een zwembad. Het is de ideale workout voor het hele lichaam en heeft op termijn zelfs meer effect dan gaan joggen omdat je zowel je boven- als onderlichaam gebruikt. Wie voor het eerst in lange tijd (terug) gaat zwemmen zal waarschijnlijk flink stijf zijn, omdat je spieren gebruikt hebt op een manier waarop je ze normaal niet gebruikt. Het water zorgt namelijk voor weerstand, meer zelfs dan lucht, waardoor zwemmen de ideale krachttraining is.



Conditie

Zwemmen vergroot je longinhoud en verbetert je conditie in sneltempo. Doordat je ademcapaciteit steeds groter wordt, zul je langer en langer kunnen zwemmen. Het is ook erg goed voor de gezondheid van je hart.



Afvallen

Een halfuur zwemmen verbrandt ongeveer 300 tot 400 kcal, wat amper minder is dan wanneer je een halfuur gaat hardlopen. Als je jezelf genoeg pusht en verschillende zwemslagen met elkaar afwisselt, kan het zelfs een intensievere training zijn dan joggen.



Stress loslaten

Last but not least, heeft zwemmen ook nog een groot mentaal voordeel. Het is namelijk de ideale manier om je hoofd vrij te maken en even alle stress los te laten.