Deze kleine inspanningen hebben een groot effect op de gezondheid van je hart

Door: Annemie Vermeulen

24/09/17 - 12u00

© Photo by Blake Hunter on Unsplash.

Na een werkdag thuiskomen, een veel te snelle en ongezonde hap eten en dan uren in de zetel hangen en tv kijken. Klinkt dat als jouw avondritueel? Leuk, dan zijn we met twee. Hoewel dat heel aanlokkelijk en veilig klinkt, is het toch onze plicht om je uit die droom te helpen. Want terwijl je daar zo zit en denkt dat niets je kan deren, beginnen je aders dicht te slibben en gaat je algemene gezondheid er stilaan op achteruit. Hier lees je hoe je dat met een minimale mentaliteitswijziging kan tegengaan.

Traditiegetrouw krijgen we rond deze tijd van het jaar een wake up call van de Belgische Cardiologische Liga, en hoewel we niet echt geloven in wake up calls, is deze er toch een die we niet zomaar aan ons voorbij mogen laten gaan. Er sterven namelijk jaarlijks meer dan 30.000 mensen aan hart- en vaatziekten doordat hun levensstijl niet gezond is. Er moet dus iets veranderen. En als we het niet voor onszelf doen, zijn we het minstens onze vrienden, geliefde, kinderen of huisdier verschuldigd.



Met de achtendertigste editie van de Week van het Hart wil de Belgische Cardiologische Liga ons erop wijzen dat we te hard vasthouden aan oude ongezonde gewoontes. We bewegen te weinig, we slijten te veel tijd voor de pc of tv, we eten ongezond en dat -al niet meer zo stiekeme- sigaretje doet ons lichaam absoluut geen goed. In tegendeel, want het zijn stuk voor stuk risicofactoren die ons nog heel wat gezondheidsproblemen kunnen opleveren. En dat is spijtig, want door die dingen voorgoed achterwege te laten is, het mogelijk om bijna 80 % van de hart- en vaatziekten te voorkomen. Gratis en voor niets.



Mentaliteitsverandering

Om ons daarvan bewust te maken, komt de Liga dit jaar met een tweeledig actieplan. Enerzijds zijn er de tips om ons gezond te krijgen en houden, anderzijds is er dit jaar de speciale focus: jongeren. Door awareness te creeëren bij hen, leggen ze slechte gewoontes van zich af en maken ze er gezonde in de plaats. Want jong geleerd is oud gedaan. Dit doet de Liga door deze week op allerlei scholen het gesprek aan te gaan met jongeren en hen te wijzen op het belang van gezond leven.



Maar ook jij kan je steentje bijdragen aan de hand van een minimale mentaliteitsverandering. Zo kan je maar beter stoppen met 's avonds uren stil te zitten. Kijk tv op een van je talloze devices terwijl je de afwas doet. Of ga nog eens een rustig wandelingetje maken. Laat die mac 'n cheese zijn voor wat het is en kies voor een luchtig quinoaslaatje. En als je een overleg hebt in kleine groep, ga dan een kwartiertje wandelen in plaats van in zo'n muf vergaderlokaal te zitten. De future you zal je zeer dankbaar zijn.



Met deze tips blijf je een hele dag in beweging:

- Laat de afstandsbediening achterwege en verander manueel de tv van zender. Dat kleine wandelingetje is goed om 3 kcal te verbranden.



- Maak er een gewoonte van om rechtstaand of al wandelend te bellen. Dan zit je niet op je stoel en je bent bovendien veel alerter.



- Fitnessen kan aanvoelen als een verplichting, maar als je voor een groepssessie kiest, voelt dat niet zo aan. Gedeelde smart is halve smart!



- Geen plannen dit weekend? Maak eens een citytrip in eigen land of ga shoppen. Zo maak je een lange wandeling zonder dat het saai wordt.