Rusten, de nieuwe rage?

Door: Sofie De Niet

22/09/17 - 14u00

© Thinkstock.

Vandaag lijkt het alsof deelnemen aan een marathon het summum van gezondheid is, en dat je slecht bezig bent als je de dag niet begon (of afsloot) met een stevige work-out in de gym. Behoorlijk intimiderend en zelfs demotiverend, want soms ben je moe en wil je gewoon niets doen. De Engelse levenscoach Danielle Marchant kaart dat fenomeen aan en roept op om onszelf de nodige rust te gunnen. Eerlijk? Danielles woorden zijn een verademing in onze altijd-in-actie-mentaliteit, ook op vlak van sport en ontspanning.

© Altamira. In de Verenigde Staten beschouwen trainers rust al langer als een broodnodig onderdeel van training, en recovery is er ronduit hot. Als tegengewicht voor de intensive HIIT-sessies en co zijn stretchingstudio's daar een boomende business. Ex-Broadwaydanser en gymnast Christopher Harrison vervolledigt zijn groepslessen in hangdoeken zelfs met een les 'AntiGravity Cocooning', waarin je een powernap doet; goed voor meer alertheid, meer resultaten en minder blessures. In ons land organiseert de luxesportclub David Lloyd Antwerpen dan weer de groepsles 'Napercise', waarbij je 45 minuten onder de lakens kruipt en slaapt.



Luisteren naar je lichaam, en misschien minder naar anderen, is dus een goed idee. "Je lichaam vertelt je waar je behoefte aan hebt", zegt Carl Sanders (34), preventief gezondheidscoach en eigenaar van het trainingscentrum One Life in Antwerpen. "Best moeilijk, want ook ik dacht dat ik als rolmodel zeven dagen per week moest trainen en sterk zijn. Maar niet iedereen is daarvoor gemaakt. Het is nog maar de vraag of dat gezond is. Train je te veel, dan maak je meer kans op blessures, gewoon doordat je minder snel of goed reageert op trainingsprikkels. Kijk maar naar enkel- of knieblessures door de overbelasting van je ligamenten."



Het artikel gaat verder onder de foto. Lees ook Hoe ook stress onze huid beschadigt en wat je daar kan aan doen

Dit is waarom je zo moe bent tijdens je maandstonden

Er zijn nieuwe richtlijnen voor een goede nachtrust: dit zijn de vier voorwaarden © Thinkstock.