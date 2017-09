Sta jij vaak op met hoofdpijn? 6 veelvoorkomende oorzaken en hun oplossing

Door: ND

Hoofdpijn is hoe dan ook een lastig kwaaltje, en het wordt helemaal vervelend als je bij het opstaan al een bonkende pijn in je bovenkamer voelt. Heb jij hier regelmatig last van, en is de oorzaak geen avondje stevig doorzakken de vorige dag? Dan speelt misschien wel één van deze zes veelvoorkomende problemen.

1. Onregelmatig slapen Veranderingen in je slaapcyclus - of je nu te veel slaapt of te weinig - kunnen een trigger zijn voor hoofdpijn, legt Dr. Juline Bryson uit, professor neurologie uit het Amerikaanse Winston. Wie plots veel langer gaat uitslapen of een stuk vroeger moet opstaan, kan de hypothalamus irriteren, een structuur diep in de hersenen die verantwoordelijk is voor je slaap-waakritme en voor hoofdpijn kan zorgen. Zorg ervoor dat je zeven à acht uur per nacht slaapt en probeer op zo regelmatig mogelijke uren te gaan slapen. Lees ook 7 tips om keelpijn te verzachten

2. Iets fouts gegeten of gedronken Gevoelig aan bepaalde voedingsmiddelen of drankjes? Dan zal je het effect daarvan de volgende dag voelen. Wie bijvoorbeeld slecht reageert op rode wijn of bewerkte voeding, zal dat 's ochtends als eerste voelen. Een lichaam reageert 's nachts op een ontsteking, waardoor je het de volgende ochtend kan voelen door bijvoorbeeld hoofdpijn.

3. Je bent gedehydrateerd Hoofdpijn is een typisch symptoom van je lichaam dat het te weinig vocht binnen heeft. Zorg er daarom voor dat je altijd genoeg water drinkt, zeker als je de avond voordien alcohol hebt gedronken. Begin de dag met een glas water en drink ook doorheen de dag voldoende om hoofdpijn te voorkomen.

4. Je kickt af van koffie Aan het minderen met koffie? Dan kan het zijn dat je lichaam reageert op die plotse cafeïnestop. Sommigen zijn er zo gevoelig aan dat ze zelfs al hoofdpijn krijgen als ze hun kopje koffie later dan gewoonlijk drinken. Probeer dus rustig af te bouwen als dit bij jou wel eens de oorzaak zou kunnen zijn.

5. Je bent een snurker Heb je normaal gezien geen last van hoofdpijn, maar kamp je wel een met spanningshoofdpijn 's ochtends, dan kan dat een symptoom van slaapaneu zijn, aldus Dr. Bryon. Regelmatig snurken kan tot hoofdpijn leiden. Raadpleeg een arts als het probleem blijft aanhouden.