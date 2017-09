Er zijn nieuwe richtlijnen voor een goede nachtrust: dit zijn de vier voorwaarden

Door: TVM

19/09/17 - Bron: RTL

De National Sleep Foundation, het Amerikaanse slaapinstituut, heeft voor het eerst richtlijnen opgesteld over de perfecte nachtrust. Ze vergeleken daarvoor maar liefst 277 verschillende slaaponderzoeken en stelde op basis daarvan 4 voorwaarden op voor een goede nacht slaap. Slaap jij gezond?

1. 85 procent van de tijd dat je in bed doorbrengt, moet je daadwerkelijk aan het slapen zijn. 2. Je moet binnen het halfuur in slaap vallen, tenzij je ouder bent dan 65. Dan mag je er een uurtje over doen. 3. Als je meer dan eenmaal langer dan 5 minuten wakker wordt 's nachts, slaap je niet diep genoeg. Wie 65 of ouder is kan twee keer per nacht 5 minuten wakker worden. 4. In totaal hoor je maar maximum 20 minuten wakker te liggen tussen het moment dat je 's avonds in slaap valt en het moment dat je 's ochtends weer opstaat.

Niet panikeren

Voldoe je niet aan alle bovenstaande criteria, dan is er gelukkig wel nog niet meteen reden tot paniek. Pas als je je overdag slaperig voelt, prikkelbaar bent en je niet goed kunt concentreren is dat een teken aan de wand dat je nachtrust niet optimaal is.



Opvallend is dat er in de voorwaarden van de National Sleep Foundation niets staat over het uur waarop je moet gaan slapen, of het aantal uren dat je hoort te ronken in bed."Precieze uren kun je eigenlijk niet geven, want dat hangt te hard van de mate waarin je een ochtend- of avondmens bent. Eigenlijk word je best wakker zonder wekker, maar dan moet je wel op tijd gaan slapen," aldus slaapexpert Els Van der Helm.



Wie 's nachts regelmatig wakker wordt en daarna de slaap nog moeilijk kan vatten, hoeft zicht volgens Van der Helm ook niet meteen zorgen te maken. "Zeker als je ouder wordt, is het perfect normaal dat je af en toe wakker wordt. Ga er niet over stressen, want stress is vaak net de oorzaak van het probleem."