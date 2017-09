Gezonde voornemens hou je gemiddeld maar 12 dagen vol, zo lukt het wel beter

Door: ND

18/09/17

Staan jouw voornemens om meer te sporten en gezonder te eten van begin september nog overeind na drie weken? De kans is klein, want gemiddeld houden die maar 12 dagen stand, zo blijkt uit onderzoek. Hoe houden we het wél op lange termijn vol? Psychologen en voedingsdeskundigen schieten te hulp.

Is dat fitnessabonnement dat je je op 1 september dapper hebt aangeschaft weeral een week niet uit je portefeuille geweest? En zijn die gezonde salades bij de lunch alweer ingeruild voor een smos kaas? Dat hoeft niet te verbazen, want de gemiddelde gezonde voornemens van mensen houden slechts 12 dagen stand, zo blijkt uit een studie bij 2.000 Britse volwassenen. De doorsnee ondervraagde start dan ook om de drie maanden opnieuw met goede voornemens, wat neerkomt op vier pogingen per jaar. De vaakst voorkomende reden om op te geven is vermoeidheid, gevolgd door een stresserende dag op het werk. Lees ook Van naakt rondlopen tot te luide muziek: onze grootste ergernissen in de fitness

Vage doelen 'Een beetje afvallen', 'meer sporten' of 'gezonder eten' zijn erg moeilijke doelen, want dat kan je onmogelijk meten Psycholoog Dr. Meg Arroll heeft een verklaring waarom we de handdoek zo snel in de ring gooien bij gezonde voornemens. "Mensen hebben het er moeilijk mee een verandering teweeg te brengen als de doelstelling vaag is. 'Een beetje afvallen', 'meer sporten' of 'wat gezonder eten' zijn erg moeilijke doelen, want dat kan je onmogelijk meten," aldus Dr. Arroll. "Het is daarom belangrijk om te beslissen welk aspect van je gezondheid je wil aanpakken en op dat ene doel te werken." Hoe begin je daaraan? Stel jezelf drie vragen, adviseert de psycholoog.

Hoe passen deze veranderingen in mijn levensstijl?

Het heeft geen zin om jezelf voor te nemen dat je elke dag vers gaat koken en gezonde lunches meenemen als je een kluns bent in de keuken. Of dat je drie keer per week een uur gaat sporten als je pas om 20u afgepeigerd thuiskomt van je werk. Stel jezelf een doel dat realistisch is en dat je op lange termijn kan volhouden.



Moet ik iets volledig opgeven, of kan ik ook gewoon minderen?

De meeste mensen denken in uitersten als het op goede voornemens aankomt. Nooit meer frietjes! Geen enkel glas alcohol tijdens de week! Niet alleen ga je zo nog meer hunkeren naar die dingen, je zal je ook een mislukkeling voelen als je toch toegeeft en dan plots veel te veel van iets eten. Meestal is dat dan ook de trigger om helemaal op te geven. Wees realistisch en neem jezelf eerder voor om wat te minderen met bepaalde voedingsmiddelen. Kies voor kleinere porties of eet ze minder vaak.



Wat is je einddoel?

Zonder doel voor ogen zal je snel de motivatie verliezen om met je gezonde voornemens door te gaan. Je eindigt dan vooral met veel zeggen wat je van plan bent te doen, zonder het ook effectief te doen. Wil je gewicht verliezen? Kies dan een concreet eindgewicht. Wil je meer fruit en groenten eten? Concretiseer dat door "2 stukken fruit" en "3 porties groenten" op het menu te zetten. Wil je minder vlees eten, kies dan vaste vegetarische dagen in de week.

5x de grootste valkuilen en hun oplossing Dat klinkt natuurlijk erg mooi in theorie, en wie weet raak je nu alvast geïnspireerd om er opnieuw tegenaan te vliegen. Maar dat wil nog niet zeggen dat het plots allemaal vanzelf zal gaan. Van deze vijf vaakvoorkomende valkuilen kan je zeker zijn dat ze je pad zullen kruisen. Wie daar op voorbereid is, kan ze makkelijk counteren en wel doorzetten.



1. Vermoeidheid

Wie te weinig heeft geslapen, kan een onstilbare honger krijgen die je meer doet eten dan je van plan was. En we grijpen dan eerder terug naar vette en zoete snacks dan naar gezonde tussendoortjes. Korte nacht gehad? Zorg er dan zeker voor dat je volle graanproducten en veel groenten en fruit binnen krijgt, om je bloedsuikerspiegel te stabiliseren en vreetbuien tegen te gaan.



2. Een stresserende dag op het werk

"En nu heb ik dat glas wijn / die reep chocolade / die kom chips verdiend", vind je van jezelf na een drukke werkdag. Stress zorgt er eveneens voor dat we naar 'comfort food' teruggrijpen. Daarenboven piekt het hormoon cortisol in ons bloed bij stress, wat ervoor zorgt dat we makkelijker vet opslaan. Zorg voor alternatieve opties om te ontspannen na een stresserende dag dan voeding. Een warm bad, een sportsessie of een goed boek hebben op termijn meer effect én ze zijn alledrie gezond. Eet in plaats daarvan voedingsmiddelen met een hoog gehalte aan tryptofaan of magnesium, die beiden een relaxerend effect hebben. Je vindt die stofjes terug in onder meer bananen, noten, zaden, kalkoen en sojaproducten.

3. Verveling

Heb je een hele dag braaf gezond gegeten, dan bestaat de kans nog dat je 's avonds in de zetel alles verpest door in de voorraadkast te beginnen graaien. Verveling is een typisch motief om toch onnadenkend allerlei in je mond te beginnen stoppen. Probeer elke keer je uit verveling iets wil eten even 10 keer diep in en uit te ademen en jezelf de vraag te stellen of dit écht is waar je zin in hebt. Zoek afleiding door bijvoorbeeld een eindje te gaan wandelen of iemand op te bellen.