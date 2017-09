Van naakt rondlopen tot te luide muziek: onze grootste ergernissen in de fitness

Door: ND

Die ene man die brult alsof hij elk moment kan neervallen bij het gewichten tillen. Of dat meisje dat al tien minuten een krachttoestel bezet houdt terwijl ze druk sms't: wie al eens een sportschool bezoekt, kent deze universele figuren ongetwijfeld. Reebok lijstte op waar we ons in een fitnesscentrum het meest aan ergeren.

In september zijn de sportscholen traditioneel weer even drukbevolkter, met dank aan mensen met goede voornemens. Met die drukte komen helaas ook ergernissen aan medesporters, want die hebben we blijkbaar allemaal. Reebok ondervroeg frequente fitnessers tussen 16 en 44 jaar naar hun grootste ergernissen in de sportschool. Het gaat dan wel om Amerikaanse ondervraagden, in dit lijstje kunnen wij ons zonder problemen ook wel terugvinden.



Niet opruimen of toestellen niet afkuisen is een grote ergernis, naast het bezet houden van toestellen of te veel plek innemen in de kleedkamer. Ook opvallend: we ergeren ons aan medesporters die ongegeneerd naakt door de kleedkamer lopen. Zo ziet de volledige top tien eruit:



1. Gewichten niet terug op hun plaats leggen

2. Apparatuur niet schoonvegen na gebruik

3. Op een machine zitten terwijl je die niet gebruikt

4. Een hele bank inpalmen in de kleedkamer

5. Muziek luisteren zonder hoofdtelefoon

6. Over het waterfonteintje hangen

7. Bellen tijdens het sporten

8. Naakt rondlopen in de kleedkamer

9. Sms'en tijdens een groepsles

10. Te luide muziek luisteren