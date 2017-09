Alles wat je moet weten over lupus, de ziekte waaraan Selena Gomez lijdt

Door: TVM

15/09/17 - 18u00

Selena Gomez © Bruno Press.

Gisteren raakte bekend dat zangeres Selena Gomez een niertransplantatie heeft ondergaan omdat ze aan de auto-immuunziekte lupus lijdt. Maar wat is lupus eigenlijk? Is het erfelijk en zelfs dodelijk? Alles wat je moet weten.

Lupus is een chronische auto-immuunziekte die vooral bij vrouwen voorkomt en meestal op redelijk jonge leeftijd de kop opsteekt. De ziekte zorgt er kort gezegd voor dat je immuunsysteem eigen gezonde lichaamscellen aanvalt en het veroorzaakt chronische ontstekingen. Er is een verschil tussen huidlupus, waarbij alleen de huid wordt aangetast, en systemische lupus waarbij alle verschillende lichaamsdelen kunnen worden aangetast.



Oorzaken

- Erfelijkheid

Het is niet omdat lupus in de familie zit, dat je het daarom gegarandeerd ook krijgt. Maar de kans is alleszins wel veel groter.



- Omgevingsfactoren

Er moet nog (veel) meer onderzoek naar gedaan worden, maar er wordt gezegd dat bepaalde omgevingsfactoren zoals een fel ultraviolet licht het begin van de ziekte kunnen uitlokken. Lupuspatiënten wordt sowieso ook aangeraden om zonlicht te vermijden en in de zomermaanden altijd een sunblock op te smeren.



- Medicijnen

Er zijn ook bepaalde medicijnen die soortgelijke ziektesymptomen kunnen veroorzaken, dat wordt dan medicamenteuze lupus genoemd.