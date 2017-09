Waarom abrikozenpitten zo gevaarlijk zijn

kv

Een 67-jarige man uit het Australische Melbourne dacht dat hij er goed aan deed om elke dag drie tabletten met abrikozenpitextract in te nemen, maar dit "wondermiddeltje" blijkt erg gevaarlijk te zijn.

De problemen kwamen aan het licht toen de man naar het ziekenhuis ging voor een routineoperatie. Daar ontdekten de artsen dat de schijnbaar fitte gepensioneerde een erg laag zuurstofniveau in het bloed had, iets wat normaal gezien geassocieerd wordt met ernstige problemen zoals longaandoeningen, bloedarmoede en hartkwalen.



"Deze man vertelde me dat hij 80 kilometer per week fietst," zegt dr. Alex Konstantatos, anesthesist in het Alfred-ziekenhuis in Melbourne. Tijdens een gesprek met de man, die prostaatkanker had overwonnen, kwam aan het licht dat hij elke dag drie tabletten met abrikozenpitextract innam en daarbovenop thuis ook nog zijn eigen extract maakte. "De man had een wetenschappelijke achtergrond en hij had gelezen dat abrikozenpitextract zou vermijden dat zijn kanker terugkeert," aldus Konstantatos. Lees ook Maithili (12) kan weer schrijven en zwemmen dankzij kankertherapie in Mexico, maar er is niet genoeg geld om door te gaan

Cyanide In 2016 wonnen abrikozenpitten plots aan populariteit als het nieuwe 'superfood' en werd beweerd dat ze kunnen helpen in de strijd tegen kanker. Maar die beweringen zijn sindsdien weerlegd en experts waarschuwen voor de hoge concentratie amygdaline in de pitten: deze stof wordt door het menselijk lichaam omgezet tot het extreem giftige cyanide. Een teveel aan cyanide kan leiden tot duizeligheid, ademhalingsproblemen, spier- en gewrichtspijnen en uiteindelijk de dood.



Uit de bloedanalyse bleek dat de man 25 keer meer cyanide in zijn bloed had dan het aanvaardbare niveau. Ondanks waarschuwingen van het medische team in het Alfred-ziekenhuis en helder bewijs dat zijn lichaam onvoldoende zuurstof krijgt, weigert hij echter zijn dagelijks ritueel op te geven.

Cellen vernietigen "De effecten van jezelf elke dag een grote, maar niet dodelijke hoeveelheid cyanide toe te dienen, zijn nog nooit onderzocht," zegt dr. Konstantatos. "Wat we wel weten is dat een dosis die groot genoeg is, je het leven kan kosten."



Er is ook geen bewijs dat het extract kanker kan genezen. "Cyanide kan in feite alle cellen in het lichaam verhinderen om zuurstof op te nemen en om die zuurstof om te zetten in energie zodat de cel kan functioneren. Als je dat vergelijkt met een antikankermedicijn dat wetenschappelijk onderzocht is, dan zullen er veel van hen cellen doden, maar ze doen dat selectief. Er is veel onderzoek verricht om aan te tonen dat die chemotherapiemedicijnen in de eerste plaats kankercellen doden en zo weinig mogelijk kwaad aanrichten."