Al wandelend vergaderen: zo doe je het ook productief

13/09/17 - 17u34 Bron: The Guardian

Steve Jobs en Sigmund Freud deden het al, en ook Public Health England stelt het nu voor om ons sedentaire gedrag op het werk in te perken: vergader eens terwijl je een wandeling maakt. Snel afgeleid tijdens het stappen? Met deze tips zorg je ervoor dat zo'n beweeglijk bespreekmomentje in open lucht ook tot productieve beslissingen leidt.

We weten intussen dat we allemaal veel te veel zitten, maar met een bureaujob is het bijna onvermijdelijk om een groot deel van de dag op een stoel door te brengen. Met de nadruk op "bijna", want er is wel een oplossing om dat zitgedrag van ons in te perken. Regelmatig rechtstaan om de benen te strekken, langslopen bij een andere afdeling in plaats van te mailen en tussen de middagpauze een blokje om lopen zijn daar voorbeelden van.



Maar zelfs vergaderingen kan je al wandelend doen, om zo het nuttige aan het gezonde te koppelen. Nog geen ervaring met wandelende vergaderingen? Met deze drie tips worden die ook productief.