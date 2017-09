Met deze ene tip haal je meer resultaat uit je krachttraining

Door: ND

12/09/17 - 13u33 Bron: Women's Health

© thinkstock.

Evenwicht is hét sleutelwoord als je wel eens aan krachttraining doet. Door je spieroefeningen te zwaar te maken kan je blessures krijgen, te lichte gewichtjes zorgen er dan weer voor dat het resultaat uitblijft. Met dit trucje ontdek je exact hoeveel gewicht ideaal is voor jouw krachtoefeningen.

Wie wel eens aan krachttraining doet in een sportschool, kent de moeilijke uitdaging om op zoek te gaan naar exact het juiste aantal kilo's om te heffen bij een bepaalde oefening. Recent onderzoek heeft aangetoond dat we vooral de neiging hebben te weinig gewicht te heffen, waardoor de resultaten van onze training uitblijven. En dat is natuurlijk jammer.



Sportcoach Mike Boyle heeft daarom een gouden tip voor wie wel eens twijfelt: "Selecteer een bepaald gewicht voor een oefening, en doe dan 20 herhalingen van die oefening zonder pauze. Als je alle gewichten zonder pauze moeiteloos naar omhoog krijgt, dan ben je te licht aan het trainen."



Boyle laat zijn cliënten steeds dit trucje uitvoeren voor hij ze nieuwe oefeningen geeft, of wanneer hij denkt dat ze klaar zijn om wat extra gewicht te heffen bij een bepaalde oefening. "Vaak ben je sterk genoeg om 10 of 12 herhalingen van een oefening te doen, maar je weet niet of je verder kan gaan omdat je het niet probeert. Even testen hoe ver je kan gaan, kan je schema totaal veranderen en voor betere resultaten zorgen," aldus de personal trainer.