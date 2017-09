Slecht geslapen? Kruip eens met je huisdier in bed

Door: SV

12/09/17 - 09u29

© thinkstock.

Lag jij deze nacht ook zo te woelen en te keren? Dan is het misschien een idee om vanavond samen met je favoriete viervoeter onder de lakens te kruipen. Mensen die bij hun huisdier slapen, slapen namelijk beter volgens een recente studie.

Amper een jaar geleden werd bij hoog en bij laag beweerd dat het not done is om met je huisdier in bed te slapen. Dat zou te maken hebben met demodex, een soort mijten die leven rond de ogen van je dier en overdraagbaar zijn. Het resultaat zijn jeukende en gezwollen ogen.



Betere nachtrust

Volgens een nieuw onderzoek van de Mayo Clinic in Arizona loopt het echter zo'n vaart niet, en is met je huisdier in bed slapen zelfs goed voor je nachtrust. "Veel baasjes moeten hun huisdier overdag missen," legt slaapexpert en auteur van het onderzoek Lois Krahn uit. "Het is dan ook logisch dat ze de tijd met hun huisdier willen verlengen als ze thuis zijn. Een makkelijke manier om dat te doen, is door je hond of kat in de slaapkamer toe te laten."



Dat zou bovendien leiden tot een betere nachtrust. Tot die conclusie kwamen de wetenschappers nadat ze het slaapgedrag van veertig volwassenen en enkele honden analyseerden. Uit die resultaten bleek namelijk dat zowel mens als dier beter sliepen, ongeacht het ras van de hond. Dat zou komen omdat de aanwezigheid van je huisdier een soort van veiligheid creëert. "De relatie tussen mensen en hun huisdieren is de laatste jaren veel veranderd," leggen de onderzoekers uit. "We laten onze huisdieren steeds vaker in de kamer slapen, en nu weten we dat dat geen negatieve invloed heeft op je nachtrust." Integendeel dus.



Ontspannend

"Een spinnende kat of goed getrainde hond aan je voeteneinde kan een erg ontspannend effect hebben en bijdragen tot een betere nachtrust," aldus Krahn na een eerder gelijkaardig experiment in 2014. En dat werd met deze opvolgstudie opnieuw bewezen. De deelnemers die met hun hond in de kamer sliepen, hadden een gemiddelde slaapefficiëntie van maar liefst 83 procent, wat boven het aangeraden 'quotum' van 80 procent ligt.



Wel waarschuwt Krahn om je hond aan het voeteneinde of net naast het bed te laten slapen in plaats van naast je. De beestjes kunnen 's nachts namelijk nogal heftig bewegen, waardoor je eigen nachtrust verstoord wordt. Ook mensen die meerdere huisdieren hebben, denken beter twee keer na voor ze de deur van de slaapkamer open zetten. Hoe meer huisdieren, hoe meer kans dat je nachtrust verstoord wordt, bijvoorbeeld door een snurkende hond of spelende katten. Krahn raadt dan ook vooral aan om te kijken of samen slapen binnen jouw levensstijl past of niet. "Iedereen kent zijn of haar eigen huisdier immers het beste."