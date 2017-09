Welke sporten doe je best als je ongesteld bent? (ze zijn stoerder dan je denkt)

Door: Eva Van Driessche

9/09/17 - 16u52 Bron: Popsugar

© thinkstock.

Sporten als je je regels hebt? Bwah, wij duiken eigenlijk liever onder een dekentje met Netflix op. Maar het heeft zo zijn voordelen om wél actief te zijn. Wist je dat je dapperder en fitter bent in de eerste dagen van je menstruatie? Tijd om een nieuw record te lopen!

Je kan je cyclus in drie fases opdelen, zegt Dr. Michael Cackovic, gynaecoloog bij Ohio State University Comprehensive Cancer Center. Volgens die fases kan je bepalen welke sport op dat moment het beste geschikt is.



In fase 1, van de eerste dag van je menstruatie tot de dag voor de eisprong, ben je volgens onderzoek fitter en scherper dan tijdens de rest van je cyclus. Je bent ook meer bereid om risico's te nemen en je bent assertiever. Je hoeft dus geen rustig yogalesje in comfy sweatpants te boeken. Dit is het moment om een nieuw record te lopen, een lange fietstocht te maken of toch eens die high intensity dansles te volgen.

Omdat je hormoonniveau piekt, is dit ook het beste moment om vet te verbranden. Gewichttraining en crossfit zijn dan ideaal.



Rond je eisprong ben je net wat luier en verdwijnt die energie. Dan zijn rustigere sporten beter. Baantjes trekken, wandelen. Let op met pilates en yoga, want je kan rond deze periode krampen hebben en je buikspieren aanspannen is dan geen goed idee.



De laatste fase van je cyclus, net voor je volgende menstruatie, is je lichaam het meeste vermoeid. Dan rust je beter en kies je net wel voor oefeningen op de mat.