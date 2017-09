Heb je vijf minuten? Train dan even je buikspieren

Door: evd

Je buikspieren trainen moet je vooral niet doen om een wasbordje te krijgen, maar voor een mooiere houding, sterkere rug en...ook voor een betere loopconditie, zegt Robert Lathouwers, ex-Olympisch 800meter loper.

Door je core te trainen ga je sneller lopen, leuk meegenomen voor wie weer is gaan joggen nu de warmste dagen achter ons liggen. Je hoeft er ook helemaal niet voor naar de fitness, deze oefeningen doe je snel thuis.



1. Superman op je buik



Ga op je buik liggen en strek je armen voor je uit en hou je benen gestrekt achter je. Span nu je hamstrings, billen, onder- en bovenrug iets aan. Lift dan je armen en benen zo hoog mogelijk van de grond, maar ook een klein stukje is al goed. Hou dit 2 seconden vast en laat de spanning langzaam los en breng armen en benen rustig terug naar de grond.



2. Achtjes



Ga op je rug liggen met je benen gestrekt voor je. Hou je benen goed tegen elkaar, span je gehele core aan en draai dan langzaam figuren in de vorm van 8-tjes met je benen.



3. Starfish crunch



Ga plat liggen op je rug met je armen en benen wijd. Maak nu een diagonale crunch: rechter hand naar linker voet en omgekeerd.