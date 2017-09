Wetenschap bewijst: vampieren zijn niet helemaal verzonnen

© RV.

Hij spreekt nog altijd tot de verbeelding: of hij nu angst zaait in zijn donkere cape, of glittert in het zonlicht en tienerharten sneller doet slaan. We hebben het natuurlijk over de vampier. Die blijkbaar toch méér dan enkel verbeelding is.

Porfyrie Geen vampirisme, maar porfyrie. Zo luidt de verzamelnaam voor acht erfelijke zeldzame bloedziekten. Wie aan deze genetische aandoening lijdt, is extreem gevoelig voor licht en heeft bloedarmoede. In het verleden - voor het bestaan van bloedtransfusies - kregen patiënten dan ook een behandeling aangemeten op basis van dierenbloed en een nachtellijke levensstijl. Klinkt herkenbaar?



"Mensen die aan porfyrie lijden zijn chronisch anemisch, waardoor ze continu vermoeid zijn, er bleek uitzien en niet tegen daglicht kunnen," legt Barry Paw van het Dana-Farber/Boston Children's Cancer and Blood Disorders Center uit. "Zelfs wanneer het buiten bewolkt is, is er voldoende ultraviolet licht om blaren en andere verwondingen te veroorzaken aan de lichaamsdelen die worden blootgesteld, voornamelijk de oren en de neus," voegt de wetenschapper daar nog aan toe.