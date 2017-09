NINA tipt: zalige zondagse yogakleding

Door: Eva Van Driessche

10/09/17 - 07u12

"Ja, ik doe yoga." Of beter gezegd: "Ja, ik neem me elke zondag weer voor om yoga te doen." Onze tip? Start met een een outfit die zo leuk is dat je wel naar een yogaklasje wil om er mee te showen.

Veel heb je niet nodig om aan yoga te doen. Een comfortabele broek en een T-shirt dat mee in alle poses buigt, dat is het al. Je doet het liefst op blote voeten. Je kan nog een makkelijke sportbh en een truitje toevoegen, maar het moet niet. Je doet dus ook best wel lang met één outfit. Kies voor stoffen die ademen en lekker zacht aanvoelen, dat helpt meteen al bij het ontspannen.

Tip! Denk niet dat je alleen maar zwart kan dragen als je geen ideale maten hebt. Een legging met print is mooi in alle maten en je wordt er gewoon heel wat vrolijker van als je met je neus tussen je modieuze knieën ligt.



De nieuwe yogacollectie voor hem en haar van Rituals is gemaakt van natuurlijke vezels, en is nu verkrijgbaar bij Rituals Cosmetics stores en via RITUALS.com