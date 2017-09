Opgelet: 6 dingen die je niet mag doen op een lege maag

Door:

Nog niet ontbeten vandaag? Dan laat je die sportschoenen voorlopig beter in de kast staan, net als de koffiezet trouwens. Er zijn immers een paar zaken die eerst een boterham - of kommetje havermout of yoghurt - vereisen.

Sporten Jarenlang werd gedacht dat je vetverbranding een boost kreeg door voor het ontbijt te gaan sporten. Het zou je lichaam aanzetten om je vetreserves aan te spreken in plaats van de caloriëen van de voorgaande maaltijd. Het klinkt logisch, maar eigenlijk gebeurt net het omgekeerde. Niet alleen zal je gewoon even veel vet en calorieën verbranden als anders, omdat je lichaam nu geen voeding heeft om energie uit te halen, worden je spieren aangesproken als brandstof. En dus verlies je net spiermassa in plaats van vet. Oeps.

Sommige medicatie innemen Niet alle medicatie mag je op een lege maag innemen. Paracetamol is geen enkel probleem, maar niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen (zoals ibuprofen) neem je best pas met of na het eten, omdat ze anders de maagwand kunnen aantasten. En dat leidt tot irritatie, bloedingen en maagzweren.

Kauwgom eten Honger maar niets in huis? Dan steek je toch snel een kauwgompje binnen. Of misschien ook niet. Want kauwgom zorgt dat je meer spijsverteringszuur produceert, wat je lege maag in de war brengt. Bovendien krijg je van kauwgom net meer zin in ongezonde snacks.

Fruitsap drinken Lekker gezond toch, zo'n versgeperst glas fruitsap? Niet helemaal. Citrusvruchten bevatten veel zuur en zware vezels, en die kunnen je nuchtere maag irriteren. Kan je je glas appelsiensap toch niet missen? Dan drink je het best aangelengd met water.