Drie gezonde eetgewoonten die we van de Fransen kunnen leren

Alle croissants, camembert en rode wijn ten spijt, paraderen elegante Franse dames toch met een slanke taille over straat. Hoe doen ze dat toch? Elisabeth Bard, een Amerikaanse die 15 jaar in Frankrijk woonde, schreef er het boek Dinner Chez Moi over. Zij legt uit wat wij kunnen opsteken van de Franse eetgewoonten. "Gedachteloos uit een zak chips voor televisie eten, dat doen de Fransen niet zomaar."

Geen zin om te koken? Dan laten we pizza leveren thuis, die we bij voorkeur lui in de zetel naar binnen spelen. In Frankrijk is die gewoonte net iets minder ingeburgerd. Maaltijden aan huis leveren gebeurt er nog maar enkele jaren, en ondertussen televisie kijken of de krant lezen terwijl je eet is al helemaal niet de gewoonte, aldus auteur Elisabeth Bard. Zij woonde als Amerikaanse 15 jaar in Frankrijk, waardoor ze de verschillen in eetcultuur uitgebreid kon bestuderen. Conclusie: we kunnen nog veel leren van de Fransen. Te beginnen bij deze drie gezonde eetgewoonten.

1. Stop met multitasken "In Frankrijk is eten niet zomaar iets dat je op je eentje doet om snel de honger te stillen," legt Bard uit aan Well And Good. "Het is de belangrijkste sociale activiteit in Frankrijk." 's Ochtends ontbijten terwijl je door Facebook scrollt of een broodje achter de laptop eten op het werk: volgens Bard is dat een no go in Frankrijk. Maaltijden zijn een moment om bij te praten met vrienden, collega's en familie, en het is belangrijk om te proeven wat je eet. "Ik heb nog nooit een Fransman gezien die al wandelend snel een croissant aan het opeten was," vertelt Bard.

2. Minder gedachteloos snacken Ik heb nog nooit een Fransman gezien die al wandelend een croissant aan het opeten was Elisabeth Bard Rustig gaan zitten om iets te eten hoort bij de Franse cultuur, en maaltijden skippen gebeurt dan ook zelden, aldus Bard. Daardoor hebben ze minder nood om tussendoor voortdurend zonder nadenken naar snacks te grijpen. "Ze eten niet in de auto of uit een zak chips voor televisie. Eerst en vooral: ze eten nooit iets uit een zak of verpakking. Als je iets wil, haal je het uit de verpakking, leg je het op een bord en eet je het aan tafel." Door heel bewust tijd te maken om te eten, ben je sneller verzadigd en heb je minder snel last van een hongergevoel.