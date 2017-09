Antwerpse gin kaapt internationale prijs weg

Door: ND

6/09/17 - 16u00

Van links naar rechts: HAVN Bangkok, Kopenhagen, Marseille, Antwerpen. © HAVN.

Sinds 2016 is het Antwerpse ginmerk HAVN op de markt, en dat is kenners niet ontgaan. Op het internationale Concours Mondial de Bruxelles mocht de gin een gouden medaille in de wacht slepen. Internationale experts van de Spirits Selection vielen voor de Bangkok-gin, gekruid met limoengras, gember en kaffirblad.

HAVN Bangkok sleepte een gouden medaille in de wacht © rv.

Concours Mondial de Bruxelles is een internationaal gerenommeerde wedstrijd, bekend voor zowel zijn wijnparcours als sterkedrankentests. Op 22, 23 en 24 augustus verzamelden 66 internationale experts zich in La Serena Chili om meer dan 1 200 soorten vodka's, rums, whiskys, gins en ander straf spul te proeven uit maar liefst 54 landen. De beste inzendingen konden rekenen op een prijs in de categorie Grand Gold, Gold of Silver.



HAVN Bangkok krijg Gold Award

Voor België maakte de gloednieuwe HAVN gin uit Antwerpen meteen furore met zijn 'Bangkok'-editie. Deze gin - gekruid met limoengras, gember en kaffirblad - sleepte meteen een gouden medaille in de wacht. Behalve de "Bangkok"-versie komt de Antwerpse gin nog in drie andere smaken: Antwerpen (kaneel, rabarber, steranijs), Kopenhagen (dille, gerookte berk, zeewier) en Marseille (koriander, kruidnagel, santolina). Je kan ze kopen in gespecialiseerde drankenhandels, de conceptstore en horeacazaak, of via de website van HAVN.