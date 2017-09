Met deze pittige opwarming begint Kourtney Kardashian aan haar work-out

Door: ND

6/09/17 - 14u00 Bron: Shape

Als celebrities ons verklappen hoe ze aan hun strakke lijven komen, dan horen we dat natuurlijk graag. Kourtney Kardashian onthult op haar app waarom een springtouw haar favoriete accessoire is voor een work-out, en hoe ze dat dan optimaal gebruikt bij haar trainingen.

Geen fitnessabonnement? Geen probleem, met een springtouw kan je makkelijk je hele lichaam trainen, zo bevestigt ook Kourtney. "Niet alleen is het een makkelijke manier om je hartslag de hoogte in te jagen voor je aan een work-out begint, je gebruikt ook je hele lichaam, van je middenrif tot je armen en benen," legt de zus van Kim uit in haar betalende app, waarin ze onder meer sporttips geeft.



Ze geeft nog mee dat een paar minuutjes voor of na de training - als warming-up of als cool-down - een groot verschil kunnen maken in het aantal calorieën dat je verbruikt. "Bovendien kan je het overal doen, binnen of buiten, thuis of tijdens het reizen. Ik neem altijd een springtouw mee in mijn koffer als ik op reis ga, zodat ik overal kan sporten," tipt de tv-ster.



De argumenten van Kourtney zijn niet uit de lucht gegrepen: met touwtjespringen kan je 13 kcal per minuut verbranden, dus met een warming-up van vijf minuten heb je al gauw 65 kcal verbruikt nog voor de echte training is begonnen. Overtuigd? Hier vind je drie pittige work-outs om zelf mee aan de slag te gaan.