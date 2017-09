Hoe Oscar Willems zich klaarstoomde voor Spitsbroers in 3 maanden tijd

Door: SV

Wie gisteren naar de eerste aflevering Spitsbroers keek, kon er niet omheen. Ergens tussen zijn drukke carrière als topschutter en de decadente feestjes wist de ooit zo schattige Dennis Moerman ook de tijd te vinden om de fitness in te duiken. Om er vervolgens precies op tijd voor het tweede seizoen met staalharde buikspieren weer buiten te stappen. En dat in nog geen drie maanden tijd, verklapt personal trainer Redouane El Jaouhari Loukaim ons. Hoe dan?

Minder dan een uur sporten

De transformatie van oscar Willems © RV.

"Dat misverstand leeft bij veel mensen," verklapt de personal trainer. "Maar eigenlijk hebben we maar 5 keer per week een klein uurtje gesport. Dat is alles." Hoe dat komt? Dé basis van een gezond (en laten we eerlijk wezen: strak) lichaam is en blijft voeding. "Eten vormt met een aandeel van maar liefst 95 procent de échte basis van een fit lichaam. Sporten is eigenlijk maar bijzaak."



Het goede nieuws is dat dit betekent dat je niet tot in den treure sit-ups moet doen voor die strakke sixpack. "Iedereen heeft van nature buikspieren. Het probleem is dat die bij de meeste mensen verstopt zitten onder een laagje vet. Wie dat vetlaagje wegwerkt, krijgt vanzelf mooie buikspieren. En daar hoef je echt geen sit-up voor te doen. Beter is het om bij het sporten de grote spiergroepen aan te spreken, bijvoorbeeld met functionele oefeningen zoals squats. En het belangrijkste is natuurlijk gezond eten." Het slechte nieuws is dat gezond eten een stuk minder makkelijk is dan het lijkt.



