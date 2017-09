Is kauwgom inslikken schadelijk voor de gezondheid?

KM

3/09/17 - 17u00 Bron: HLN

Als je een kauwgom inslikt, groeit er een kauwgomballenboom in je buik, blijft deze aan je maag plakken, krijg je constipatieproblemen en duurt het zeven jaar voor die uit je lichaam verdwenen is. Het moeten zowat de meest gehoorde waarschuwingen zijn als je toegeeft een kauwgom te hebben doorgeslikt. "Fabeltjes", zegt huisarts Roel Van Giel.

"Een kauwgum is niet gemaakt om te worden ingeslikt, maar soms gebeurt dit uiteraard wel", zegt Van Giel. "Kwaad kan het gelukkig niet. Kauwgom bestaat onder meer uit zoetstoffen, kleur- en smaakstoffen, die door het lichaam verteerd worden. De gum op zich verteert niet, zelfs niet door het sterkste maagzuur. Hij blijft echter niet plakken aan maag en darmen of veroorzaakt geen constipatie. Net zoals alle andere voeding komt die gewoon mee met de stoelgang binnen 24 à 48 uur. Er zijn dus absoluut geen gezondheidsrisico's verbonden aan het inslikken van kauwgum."



"Voor kinderen geldt er evenmin gevaar, al let je er wel beter op dat ze geen andere onverteerbare dingen inslikken, zoals knikkers of speelgoed. Bij zeer jonge kinderen kun je het best zoveel mogelijk proberen omverslikking te voorkomen, omdat de kauwgom in het luchtwegenstelsel terecht kan komen. Zoiets wil je liever niet aan de hand hebben, maar het kan evengoed met ander voedsel gebeuren."